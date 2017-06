Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Royal Ascot v pokrajino Berkshire vsako leto pritegne okoli 300.000 obiskovalcev. Foto: Reuters Klobuki so obvezen dodatek v Ascotu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Smernicam podlegel tudi tradicionalen Ascot - dame tudi v kombinezonih

Obvezen dodatek - klobuk

24. junij 2017 ob 12:47

Ascot - MMC RTV SLO

Konjske dirke Royal Ascot so v angleško mesto Ascot tudi to leto pritegnile na sto tisoč Britancev, ki so veliko časa namenili izbiri pravega klobuka.

Klobuki so obvezen dodatek, obiskovalci na samo prizorišče namreč ne smejo vstopiti brez naglavnega pokrivala. Pri izbiri tega imajo proste roke, na športno-družbenem dogodku lahko tako vidite klobuke najrazličnejših oblik in barv. Najbolj opazni so klobuki, ki jih nosijo ženske, moški po večini še vedno prisegajo na tradicionalne klobuke.

Ženske veliko časa namenijo tudi izbiri najprimernejšega oblačila, pri tem pa morajo upoštevati nekaj strogih pravil: obleka ne sme biti brez naramnic, pokriti morajo tudi trebuh, nosijo lahko dnevne obleke, pri čemer morajo spoštovati natančno določeno dolžino krila in slog oblek ...

Letos so seznam malenkost omilili, na seznam so dodali priljubljene kombinezone. Kot so izpostavili organizatorji, je moda pomemben del Royal Ascotta. "Vključitev kombinezonov v pravilnik oblačenja odraža modni okus naših obiskovalcev, ki sledijo aktualnim smernicam."

Tudi moški imajo pravila, ki se jih morajo držati - nosijo lahko le črno ali sivo sprehajalno opravo (t. i. jutranja ali sprehajalna toaleta vključuje suknjič, ki ima na spodnjem delu raven rez - v nasprotju s frakom, ki je del večerne toalete -, telovnik in hlače s črtami) z obveznim klobukom.

Dirka, ki so jo prvič priredili avgusta 1711 na pobudo takratne kraljice Ane, vsako leto v pokrajino Berkshire pritegne okoli 300.000 ljudi, zaradi česar velja za najbolj obiskano konjsko dirko v Evropi.

D. S.