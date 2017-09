Središče slovaškega mesta obiskal medved

Policisti so ga v gozd pregnali po štirih urah

2. september 2017 ob 20:00

Humenne - MMC RTV SLO, STA

Slovaški policisti so preganjali vsiljivca posebne vrste – v mestno središče slovaškega mesta je namreč zašel rjavi medved.



Slovaška policija je v noči na petek po središču mesta Humenné na vzhodu države štiri ure preganjala rjavega medveda. Kot je v petek sporočil predstavnik policije, jim je na koncu vendarle uspelo, da so zver pregnali nazaj v bližnji gozd.

Čeprav je bil pregon ponoči, so policisti vseeno opzarjali prebivalce, naj bodo previdni. Humenné ima sicer okoli 33.000 prebivalcev,

Policisti so poskušali žival pregnati na območje, kjer ne bi bila nevarna za ljudi, a jim je medved vsakič znova pobegnil v drugo smer. Na koncu pa se je znašel celo v središču mesta.

Po oceni lovcev je šlo za mladega medveda, težkega okoli sto kilogramov.

Junija je sicer na Slovaškem prišlo do protestov, ko so lovci skupaj s policisti na severu države ustrelili medvedko, ki je niso mogli prepoditi nazaj v divjino. Pred tem je skupaj z dvema mladičema v turističnem kraju Starý Smokovec splezala na drevo in postala medijska atrakcija.

M. Z.