Trump Merklovi vrgel dva bombona: "Na, da ne boš rekla, da nisi nič dobila"

Napeti odnosi na vrhu G7

21. junij 2018 ob 10:37

Quebec - MMC RTV SLO, STA

Dopisnik ameriške televizije CBS je bil na vrhu skupine sedmih najrazvitejših držav sveta (G7) v Kanadi priča precej nenavadnemu dogodku.

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi namreč nemški kanclerki Angeli Merkel na mizo vrgel dva bombona, s pripombo, da ne bo rekla, da ni nikoli dobila nič od njega.

To naj bi se zgodilo, ko sta Merklova in kanadski premier Justin Trudeau pritiskala na Trumpa, naj podpiše skupno izjavo vrha G7 in se zaveže k spoštovanju mednarodnih pravil.

Kot je razvidno iz zdaj že znamenite fotografije, je Trump sedel s prekrižanimi rokami in mu ni bilo všeč, da sta se oba spravila nanj, a se je sčasoma strinjal in dejal, da bo izjavo podpisal.

"Jasno je bilo, da ni spoštovanja"

Nato je vstal, segel z roko v suknjič, izvlekel iz žepa dva bombona Starburst, ju vrgel na mizo in dejal: "Evo, Angela, da ne boš rekla, da ti nisem nikoli nič dal."

CBS-ov dopisnik Ian Bremmer poroča, da je bilo povsem jasno, da se voditelja med seboj sploh ne spoštujeta.

Trump je pozneje na daljavo iz Singapurja, kjer se je sestajal na zgodovinskem srečanju s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom jezno odstopil od skupne izjave, ker mu ni bila všeč novinarska konferenca kanadskega premierja Trudeauja po vrhu.

K. S.