Trump odpustil 89-letnika, ki je vodil inavguracije od Eisenhowerja dalje

Charles Brotman: "Počutil sem se, kot bi me Ali boksnil v trebuh"

11. januar 2017 ob 19:22

Washington - MMC RTV SLO

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je strl srce Charlesu Brotmanu, uradnemu napovedovalcu predsedniških inavguracij od Dwighta D. Eisenhowerja leta 1957 dalje, ko je 89-letnika pred svojim ustoličenjem 20. januarja razrešil s položaja.

Brotman je bil uradni napovedovalec inavguracijskih parad polnih 60 let ali povedano drugače - v Belo hišo je pospremil kar 11 predsednikov.

"Odprl sem svojo e-pošto, kjer me je pričakal šok mojega življenja. Počutil sem se, kot da bi me Muhammad Ali boksnil v trebuh," je povedal Brotman za CNN in dodal, da ko je prebral pismo Trumpove tranzicijske ekipe, je mislil, da bo "storil samomor". "Bil sem povsem strtega srca in uničen. To počnem že 60 let!"

Trumpova ekipa je na Brotmanovo mesto postavila Steva Raya, 58-letnega napovedovalca iz Washingtona, ki je med drugim opravljal prenose za bejzbolsko ekipo iz Washingtona MLB in za lokalne radijske postaje. "Vsem nam se zdi Charlie prav tolikšen del washingtonske vedute kot tukajšnje znamenite stavbe," je dejal Ray za Washington Post. "Sem na vrhu sveta. Kot na to gledam jaz, ne skušam nadomestiti Charlieja, ne prevzemam njegovega mesta, ampak sem preprosto postal naslednji v vrsti."

Častni naziv kot degradacija

Kot je sporočil tiskovni predstavnik Trumpove tranzicijske ekipe Boris Epshteyn, bo Brotman za svoje zasluge nagrajen z nazivom "častni predsednik napovedovalcev".

"Od leta 1957 dalje je na milijone Američanov Charlieja Brotmana poznalo kot glas inavguracijske parade," je dejal v izjavi za javnost. "Predsedniški inavguracijski odbor bo s ponosom 20. januarja počastil Charlieja z nazivom častnega napovedovalca. Navdušeni smo, da bo Steve Ray novi generaciji Američanov predstavil veličastno tradicijo inavguracijske parade."

Brotman je za WJLA dejal, da želi Rayu vse dobro. "Nikakor mu ne želim, da bi zamočil in bi ljudje rekli, da si želijo Charlieja nazaj," je zagotovil starosta napovedovalcev.

K. S.