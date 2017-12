Video: Božičkova šoferska karavana krenila po Sloveniji

Poklicnim voznikom so polepšali praznik

25. december 2017 ob 20:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Od danes do torka na slovenskih avtocestah velja tudi prepoved prometa tovornih vozil. Da bi poklicnim voznikom, ki so danes daleč stran od doma, polepšali praznik, so se člani Sindikata poklicnih voznikov že četrto leto preobleki v Božičke in na počivališčih obdarili voznike.

V Sindikatu poklicnih voznikov Slovenije so opozorili, da je tudi letos veliko poklicnih voznikov preživelo božič, nekateri celo silvestrovo, v kabinah svojih tovornjakov, daleč od doma, družine in prijateljev. Da bi vsaj malo omilili "žalost, ki se ob prazničnih dneh daleč od doma še posebej ostro zareže v srca voznikov", so pripravili presenečenje.

Kot poudarjajo v sindikatu, ob nedeljah in praznikih velja prepoved prometa tovornih vozil, letos pa se praznična dneva nadaljujeta po nedelji, kar za voznike tovornih vozil pomeni tri dni prepovedi vožnje med 8. in 21. uro.

Predstavniki sindikata in drugi, ki so se pridružili akciji, so pot začeli na božični dan ob 7. uri zjutraj na počivališču Fram poleg štajerske avtoceste. Ena skupina se je odpravila v smer Šentilja, proti Ptuju in Murski Soboti, druga pa proti Ljubljani. Na počivališču Barje na ljubljanski obvoznici so se pridružili ekipam za dolenjski in gorenjski krak ter proti Primorski.

V lanski akciji so "ujetim" tovornjakarjem razdelili preko 300 paketkov, preostale pa so dopolnili in poklonili humanitarnemu društvu Križem rok. V sindikatu napovedujejo, da bodo nerazdeljena darila tudi letos poklonili dobrodelnim društvom. Piškote, ki sestavljajo darila za šoferje, so po navedbah sindikata ves december pekli prostovoljci.