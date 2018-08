Video: Dunking Devils postavili še en svetovni rekord

Zabil na več kot 10 metrov oddaljen koš

19. avgust 2018 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, RTV SLO

Akrobati iz skupine Dunking Devils so uspešno opravili še en izziv. Po lanskem rekordu v najvišjem zabijanju s premetom so postavili še Guinnessov rekord v najdaljšem zabijanju s trampolina.

Pred razgretimi navijači, ki so na Kongresnem trgu v Ljubljani spremljali mednarodni turnir ulične košarke, sta akrobata Tomaž Kranjec in Matevž Pogačar podirala Guinnessov rekord v najdaljšem zabijanju s pomočjo trampolina.

Rekord si je do včeraj lastil Britanec Jordan Ramos, ki je leta 2015 zabil na koš, ki je bil od trampolina oddaljen 10 metrov in 5 centimetrov. Slovenska akrobata, ki sta se na podvig pripravljala zadnjih šest mesecev, sta imela v načrtu, da rekord izboljšata vsaj za 5 centimetrov. "Občutki so dobri, tudi na treningu je šlo super," je za RTV Slovenija pred izzivom povedal Tomaž Kranjec.

Po nekaj ogrevalnih skokih se je začelo zares in Matevž je hitro podrl stari rekord. Sledilo je tekmovanje med obema članoma Dunking Devils, ki sta oba presegla zadani cilj. Rekord je na koncu z 10 metri in 16 centimetri postavil Tomaž. "Občutek je fenomenalen," je povedal novi rekorder in dodal, da ima za prihodnje izzive še kar nekaj rezerve.

Prispevek s Kongresnega trga si lahko ogledate spodaj.

VIDEO Nov rekord akrobatov Dunking Devils

M. Z., Žan Dolajš, RTV Slovenija