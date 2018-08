Video: Indonezijski predsednik na otvoritev Azijskih iger pridrvel z motorjem

Otvoritvena slovesnost 18. Azijskih iger

19. avgust 2018 ob 16:19

Džakarta - MMC RTV SLO

Zvezda otvoritvene slovesnosti Azijskih iger je postal indonezijski predsednik Joko Widodo, ki je bil v videu prikazan kot junak iz akcijskega filma. Gledalci so sicer lahko uživali v predstavi 4000 plesalk in veličastnem ognjemetu.

Video, ki so ga predvajali med sobotno otvoritveno slovesnostjo 18. Azijskih iger, prikazuje predsednikov konvoj, ki na poti na stadion obstane v gostem prometu glavnega indonezijskega mesta. Formalno oblečeni predsednik Joko Widodo nato skoči na motor, si na glavo nadene čelado, preskoči oviro na cesti in oddrvi proti stadionu.

Motorist se je nato pojavil tudi pri stadionu, se zapeljal v garažo, nato pa je na stadion slovesno prikorakal predsednik, ki ga je navdušeno pozdravila zbrana množica. Po predsednikovem prihodu se je začela spektakularna otvoritvena slovesnost, na kateri je sodelovalo kar 4000 plesalk, na stadionu pa je bila postavljena tudi 600-tonska umetna tropska pokrajina z vulkanom.

Med domačim prebivalstvom je največji vtis kljub vsemu napravil ravno predsednik Widodo, ki so ga nekateri primerjali kar s Tomom Cruisom iz filma Misija nemogoče. Večini je bilo sicer že ob prvem ogledu jasno, da je predsednika med vožnjo upodabljal kaskader, čeprav predsednik velja za velikega ljubitelja motorjev.

Očitki politične opozicije

Predsednikovi politični nasprotniki so bili nad vsem skupaj veliko manj navdušeni. Opozicija je predsedniku očitala, da je s potezo zgolj želel pridobiti mlade volivce pred volitvami, ki bodo prihodnje leto. Vodja opozicijske Demokratske stranke je na Twitterju zapisal, da je bil video namenjen temu, da mojstrsko ustvari podobo, ki bo poskrbela, da ljudstvo pozabi na temeljne probleme v državi.

Umetnica in aktivistka Ratna Sarumpaet pa je video označila za neokusen in dodala, da gre za nepotrebno trošenje denarja, kar je zaradi nedavnih potresov, ki so prizadeli indonezijski otok Lombok, še posebej neprimerno.

Letošnje Azijske igre, na katerih se bo v 40 športnih disciplinah pomerilo več kot 11.000 športnic in športnikov iz 45 različnih držav bodo trajale do 2. septembra.

Video prihoda indonezijskega predsednika in utrinke z otvoritvene slovesnosti si lahko ogledate spodaj.

M. Z.