Video: Na lovu za čudežnim receptom za popolne krofe

Ekipa TV Slovenija v pustno obarvani Litiji

23. februar 2017 ob 21:33

Litija - MMC RTV SLO/STA

Na debeli četrtek so se po številnih krajih po Sloveniji že pričele pustne prireditve. In ker je ta dan povezan tudi s pustno hrano, so v Litiji pripravili ocenjevanje krofov.

Pustna tradicija v Litiji je zelo bogata, saj so prve karnevale prirejali že pred drugo svetovno vojno. Letošnje pusto rajanje se je že pričelo. "Na debeli četrtek mora vedno od brade ti tečt, to je star pregovor in krača in svinjsko meso, seveda ocvrti krofi, flancati, vse to je za Litijo in okolico zelo značilno," je povedala Mojca Hauptman s tamkajšnjega zavoda za kulturo, mladino in šport.

Zapleten kulinarični podvig

Glede na to, da pečenje krofov velja za pravo umetnost, je imela komisija, ki jih je ocenjevala, zelo stroga merila. "Seveda najprej, da je dober po okusu in vonju, potem pa seveda na zunanji izgled, da je lep, okrogel, da ma tak 'kranceljček', enakomeren, lep," je povedala predsednica Janja Žagar. Krofi, ki na ocenjevanju niso bili napolnjeni z marmelado. "Zato, da res zaznamo tisti pravi okus testa, da vidimo, če ni kakšnih napak, ker pogosto se zgodi, da jih marmelada zakrije," še pojasnjuje Žagarjeva.

"Pri krofu moraš bit kar na vse pozoren, na sestavine, na čas, na toploto, na vse, ne smeš tega preveč enostavno vzeti," pa dodaja članica komisije Karolina Majcen. Skratka: čudežnega recepta, da bodo krofi lepi in tudi dobri, ni.

Po en krof na vsakega Slovenca

Če vam peka krofov doma predstavlja prevelik izziv, se raje prepustite izkušenm rokah profesionalcev. Proizvajalci po vseh Sloveniji se namreč prilagajajo povečanemu povpraševanju po krofih in prodajne police se v teh dneh šibijo pod tem okroglim pecivom iz kvašenega testa z značilnim venčkom in polnilom, ki že dolgo ni nujno le marmelada. Večji peki jih bodo v teh dneh ocvrli tudi dva milijona in več.

Poleg klasičnih z marelično marmelado so na voljo tudi taki z vanilijevim ali čokoladnim polnilom, ali pa v ameriški različici našega krofa s prepoznavno luknjo. Ob tem pa za slovenskega potrošnika še vedno velja, da ima raje "klasične" krofe, kot so jih včasih delali doma oz. cvrle naše babice.

VIDEO Kako pripraviti najboljši pustni krof

A. K., Saša Kisovec (TV Slovenija)