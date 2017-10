Video: TV-voditeljica poskusila najbolj pekoč čili na svetu in bruhala v etru

Zaradi čilija Carolina Reaper je imela občutek, da gori

26. oktober 2017 ob 21:32

Denver - MMC RTV SLO

Jutranja ekipa televizijske postaje KWGN je pred kamerami sprejela izziv, da poskusijo čips, začinjen z najbolj pekočim čilijem na svetu. Voditeljica je nazadnje to pošteno obžalovala.

Peterica je zagrizla v Paqui čips, ki je tako zelo pekoč, da je pakiran zgolj po posameznih rezinah, živordeči ovoj z ilustracijo čilija pa opozarja, da se njegove vsebine ne sme podcenjevati.

Čips je namreč začinjen s čilijem Carolina Reaper, ki je kot najbolj pekoč na svetu priznan tudi v Guinnessovu knjigi rekordov, s svojimi 1,6 milijona skovili - merska enota za pikantnost - pa povzroči pravi požar v ustih. In voditeljici Natalie Tysdal ga tudi je.

Medtem, ko so se njeni sovoditelji na kulinarični podvig pripravili z uživanjem mlečnih proizvodov, se je ona v košček zagrizla na tešče, nato pa občutek ognja skušala pogasiti s kavo, ki jo je poplaknila po grlu. Velika napaka. V trenutku se je namreč sesedla kar sredi studia in bruhnila na tla, njeni sodelavci pa so bruhnili v smeh.

"Mislila sem, da sem dobro, dokler nisem spila kave. Bruhala sem, imela sem občutek, kot da mi gorijo usta, nos in ušesa. Spila sem steklenico vode in kozarec mleka, vzela žlico medu in tri peperminte, pa sem se še vedno počutila, kot da gorim. Uro pozneje so me tresli mravljinci in imela sem neznanski glavobol. Po treh urah sem se počutila, kot da bi me v zakotni uličici nekdo pretepel kot psa," je nato opisala svojo grozljivo izkušnjo.

Na uradno priznanje čaka nov vražji rekorder

V vpis v knjigo rekordov pa sicer trenutno čaka se močnejši vrag, kot zgoraj opisani iz Južne Karoline. "Zmajeva sapa" se imenuje pridelek valižanskega vrtnarja Mika Smitha, ki ga je razvil s pomočjo raziskovalcev na Univerzi v Nottinghamu in je tako pekoč, da lahko človeka ubije - dobesedno.

Čili na Scovillovi lestvici namreč dosega nepredstavljivih 2,48 milijona enot, s tem pa presega ne samo svojega južnokarolinskega tekmeca, ampak tudi solzivec, ki ga uporablja ameriška vojska - ta meri 2 milijona skovilov. Za primerjavo: tabasko in podobne pikantne omake, merijo med 2.500 do 10.000 skovilov.

Zmajevo sapo je tako treba hraniti v zapečatenih stekleničkah, saj bi lahko nepopravljivo požgal sluznico, če pa bi ga kdo zaužil, bi najverjetneje umrl zaradi anafilaktičnega šoka.

Kakšen je torej namen Zmajeve sape – razen vpisa v knjigo rekordov, če bo potrjen? Čili so v prvi vrsti razvili za rabo v medicinske namene, saj je učinek omrtvičenja, ki ga na koži povzročajo olja čilijev, v veliko pomoč pri razvijanju lokalnih anestetikov za ljudi, ki so alergični na standardne anestetike.

Kulinarični podvig jutranje ekipe televizijske postaje KWGN in šoka za voditeljico Natalie Tysdal si lahko ogledate v priloženem videu!

