Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Ri Čun Hi je skoraj vedno oblečena v rožnato tradicionalno korejsko oblačilo hanbok. Foto: Reuters Ri Čun Hi je leta 2011 pred kamero brez sramu pokazala svojo žalost ob smrti ljubljenega voditelja Kim Džong Ila. Foto: Reuters Ri Čun Hi, julija 2017 ob uspešni izstrelitvi medcelinske rakete. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Voditeljica, ki že štiri desetletja ostaja zaščitni znak Severne Koreje

Vrnila se je iz pokoja

5. september 2017 ob 14:22

Pjongjang - MMC RTV SLO, Reuters

S svojim bombastičnim glasom je slovita severnokorejska televizijska "babica" pred dnevi oznanila, da je bil poskus z vodikovo bombo "popoln uspeh!", s tem je znova pritegnila pozornost medijev in uporabnikov družbenih omrežij.

Danes 74-letna televizijska napovedovalka Ri Čun Hi, ki se je pred petimi leti že upokojila, občasno - a le ob zares pomembnih trenutkih - znova pride iz pokoja in kakšno novico oznani svetu, tako kot je to prej počela več kot 40 let. Na malih zaslonih (edine) severnokorejske televizije KCTV se je namreč pojavila leta 1971 in se hitro izkazala kot zelo prepričljiva govornica - pri tem ji je najbrž malo pomagal tudi študij igre, ki ji je dal še tisti značilni smisel za dramatičnost.

Tako je javnost štiri desetletja obveščala o najpomembnejših domačih dogodkih, veličastnih zmagah in drugih uspehih velikega voditelja Kim Il Sunga, njegovega sina Kim Džong Ila in zdajšnjega vladarja Kim Džong Una. "Ko spregovori Ri Čun Hi, ki je predstavljala usta v času Kim Džong Ila, dobijo ljudje občutek, da se obdobje Kim Džong Ila še vedno nadaljuje," je njen pomen za Reuters pojasnil Ahn Čan Il, ki je pred leti iz Severne Koreje prebegnil v Južno Korejo.

Čun Hijeva je tako sodržavljane leta 1994 obvestila o smrti vrhovnega voditelja Kim Il Sunga - in medtem nezadržno jokala -, leta 2011 pa je državi in svetu sporočila tudi novico o smrti naslednjega voditelja Kim Džong Ila. Ko sta se Severna in Južna Koreja leta 2010 zapletli v hud diplomatski spor, je bila prav tako ona edina, ki je javnost obveščala o dogajanju. Podobno je bilo tudi v letih, ki so sledila, ko je (predvsem tujo) javnost obveščala o velikih vojaških uspehih Severne Koreje: od izstrelitve satelita do testiranja vodikove bombe lani in pred dnevi.

"Obstaja mnogo mlajših in primernejših od mene"

Leta 2012 je v pogovoru za kitajsko državno televizijo voditeljica razkrila, da se umika. "Obstaja mnogo voditeljic, ki so mlade in privlačne in zato mnogo primernejše, da nastopajo po televiziji," je dejala skromno in dodala, da je bilo njeno edino vodilo pri vodenju pravilo, da mora vsak televizijski voditelj razviti svoj slog, s katerim prepriča gledalce. "Uporabljati je treba tudi različne tone govora, odvisno od teme. Ko beremo sodržavljanom o domačih razmerah, gledalci ne smejo imeti občutka, da kričimo, ampak je treba govoriti mirno in mehko." O državnih sovražnikih, kot so zahodne sile in predvsem ZDA, pa je pogosto brala z agresijo, jezo in sovraštvom v glasu.

Ri Čun Hi je postala celo tako prepoznavna, da se je kot karikatura pogosto pojavila v različnih tujih satiričnih oddajah, na Facebooku pa ima več skupin oboževalcev. Nedotakljivi status prve zvezdnice televizije ji je menda prinesel tudi nekaj gmotnih koristi, saj naj bi ji oblasti v Pjongjangu priskrbele sodobno hišo, avtomobil visokega razreda in druge ugodnosti, ki so za druge nedosegljive.

Njeno vnovično pojavljanje na televiziji sicer priča tudi o tem, da ji je uspelo, kar marsikateremu Kimovemu tesnemu svetovalcu ali sorodniku ni - ki jih je voditelj v zadnjih čistkah odstranil s položaja -, da je ohranila vse svoje privilegije.

Leta 2011 ob smrti voditelja Kim Džong Ila

3. septembra letos, ko je Severna Koreja preizkusila vodikovo bombo

T. K. B.