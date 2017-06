Vrtiljak Čudežne ženske obiskovalcem jemlje dih

V ZDA odprli vrtiljak s tematiko superjunakinje

14. junij 2017 ob 12:58

Maryland - MMC RTV SLO

Zabaviščni park v Marylandu je ljubitelje adrenalina razveselil z odprtjem 80 metrov visokega vrtiljaka, ki je ime dobil po orožju superjunakinje "Čudežne ženske" (Wonder Woman).

Gre za trenutno najvišji vrtiljak v znanem ameriškem zabaviščnem parku Six Flags America. Zaradi načina vrtenja pri katerem dosega hitrost do 65 kilometrov na uro, je vrtiljak dobil ime po orožju Čudežne ženske – "Laso resnice" (Lasso of Truth).

Čudežna ženska je sicer priljubljeni lik iz DC-jevih stripov, prav zdaj pa je v kinematografih tudi film, v katerem v glavni vlogi nastopa izraelska igralka Gal Gadot.

Čudežna ženska ni prva med superjunaki, ki jo lahko najdemo v omenjenem zabaviščnem parku. Med glavnimi atrakcijami v Six Flags America sta namreč vlakca smrti s tematiko Supermana in Batmana. Zaposleni v zabaviščnem parku ne dvomijo, da bo tudi novi vrtiljak med obiskovalci zelo priljubljen, saj so prvi odzivi zelo pozitivni.

VIDEO Po Čudežni ženski poimenovali vrtiljak

M. Z.