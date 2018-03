Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 66 glasov Ocenite to novico! Mnogi proizvajalci bodo hostese v celoti izpustili, nekateri pa se bodo odločili za moške in ženske modele v športnih oblačilih. Foto: Reuters Zavedajo se kritik, ki jih bodo doletele zaradi gibanja #MeToo. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Konec nekega obdobja - formula 1 brez spremstva lepotic Dodaj v

Zaradi gibanja #MeToo odklenkalo hostesam na avtomobilskih salonih

Po formuli 1 brez lepotic tudi na avtomobilskih salonih

1. marec 2018 ob 14:19

Ženeva - MMC RTV SLO

Proizvajalci avtomobilov, ki se bodo predstavili na prihajajočem avtomobilskem salonu v Ženevi, so se zaradi pritiska gibanja #MeToo odločili, da ob avtomobilih več ne bo hostes v minikrilih in visokih petah.

Na letošnjem avtomobilskem salonu več ne bo tradicije, ki so je bili obiskovalci vajeni v prejšnjih letih. Organizatorji so se za to odločili zaradi gibanja #MeToo, ki je pritisk iz hollywoodske industrije preneslo tudi na druga življenjska področja, ki se morajo spopasti s pritiskom, ki sledi številnim pritožbam glede spolnega nadlegovanja in napadov.

Podjetje Ssangyong Motor naj bi jih po poročanjih tujih medijev nadomestilo z moškimi in ženskimi manekeni, oblečenimi v športna oblačila. "Časi so se spremenili. Ker prodajamo avtomobile, je bolj smiselno, da izberemo specialiste za industrijo," pojasnjuje Sara Jenkins, predstavnica Nissana.

Sprememba tudi za velika podjetja

Podobno je pri Toyoti in Fiatu, ki je zaradi strahu pred kritikami prekinil pogodbe z manekenkami. Maserati, Jeep in Alfa Romeo pa podobno kot južnokorejski Ssangyong Motor nameravajo vključiti tako moške kot ženske v manj izzivalnih oblačilih.

Italijanski proizvajalec pnevmatik Pirelli, znan tudi po vsakoletnih koledarjih, se je ravno tako odločil za skromnejši pristop. Tako bodo letos na njihovih stojnicah manekenke v črnih kostimih, in ne več v provokativnih oblekah, kot je bilo to nekoč.

Gibanje #MeToo se je začelo leta 2017 po obtožbah proti hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu, imuna pa niso ostala niti druga področja - pred kratkim so organizatorji formule 1 sporočili, da v prihajajoči sezoni opuščajo dolgoletno tradicijo in pred začetkom dirk na stezi več ne bo lepotic.

P. B.