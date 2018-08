35 milijonov evrov presežka naj bi ZZZS namenil skrajšanju čakalnih vrst

Skupni odbor DZ-ja je podprl spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država

14. avgust 2018 ob 17:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupni odbor DZ-ja je omogočil, da se za 35 milijonov evrov zvišajo letošnji odhodki ZZZS-ja, kar pomeni, da se bo višek sredstev javne zdravstvene blagajne lahko še letos začel porabljati za odpravljanje čakalnih vrst.

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije se letos obeta 35 milijonov evrov več prihodka, kot so predvideli v finančnem načrtu. Skupni odbor DZ-ja je omogočil porabo teh sredstev, na predlog poslanca SAB-a Andreja Rajha pa so člani odbora sprejeli tudi dopolnilo, s katerim ministrstvu za zdravje in ZZZS-ju predlagajo, naj se dodatna sredstva namenijo izključno za skrajšanje čakalnih vrst, od akterjev pa pričakujejo, da se bodo takoj lotili priprave aneksa k splošnemu dogovoru, s katerim bodo natančneje določili porabo dodatnih sredstev.

Najdaljše čakalne vrste, za katera bi namenili dodatna sredstva, so po pojasnilih državne sekretarke z ministrstva za zdravje Jožice Maučec Zakotnik med drugim na kardiologiji, okulistiki, zobozdravstvu in ortopediji. Anka Bolka z ZZZS-ja pa je opozorila, da bi vsako odlašanje zaradi nadaljnjih postopkov pomenilo, da v letošnjem letu ne bi uspeli porabiti teh sredstev. "Dati roko v ogenj, da se bodo zaradi tega vrste skrajšale, pa ne more nihče," je dodala. Kot je pojasnila, so finančna sredstva samo eden od vidikov reševanja čakalnih dob.

Več poslancev je v razpravi, v kateri ni manjkalo očitkov na račun stanja v zdravstvu, opozorilo, da je dodatnih 35 milijonov evrov sredstev premalo za učinkovito reševanje čakalnih dob. Poslanci Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS), Jože Lenart (LMŠ) in Bojana Muršič (SD) so tudi izrazili skrb, da dodaten denar ne bi bil namenjen reševanju rakave rane slovenskega zdravstva.

Bo dovolj časa za pripravo načrta?

Člani odbora so po razpravi podprli še dopolnilo Jožefa Horvata, ki vladi predlaga, da do petkove seje DZ-ja, na kateri bodo poslanci odločali o spremembi odloka, posreduje načrt, kako se bo 35 milijonov evrov za skrajševanje vrst razdelilo. Ob tem so predstavniki ministrstev in ZZZS-ja opozorili, da je do petka za pripravo takega dokumenta premalo časa, saj se točna usmeritev sredstev določa z aneksom, ki ga po natančno opredeljenem postopku dogovorijo partnerji v zdravstvu.

La. Da.