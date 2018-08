35 milijonov evrov za krajšanje čakalnih vrst prispelo prepozno?

Porajajo se dvomi o učinkovitosti

23. avgust 2018 ob 19:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

35 milijonov evrov presežka Zavoda za zdravstveno zavarovanje bo šlo za skrajševanje čakalnih dob, so odločili poslanci. Toda ob tem vznikajo številna vprašanja in pomisleki.

Poslanci so s 44 glasovi za in 23 proti potrdili predlog vlade, po katerem bo 35 milijonov evrov presežka ZZZS-ja namenjeno za skrajševanje čakalnih dob. Proti predlogu so glasovali poslanci SDS-a. Glavni pomisleki, tudi tistih, ki so predlog podprli, so bili, ali bo dodaten denar res porabljen za skrajševanje čakalnih dob. In kako bodo merili učinke dodatnih milijonov, glede na to, da trenutno nimamo verodostojnih podatkov o čakalnih dobah.

Večina poslancev je napovedala, da bo dala predlogu zeleno luč, npr. v Levici so ocenili, da je to "eden redkih korakov v pravo smer".

A številni so izpostavili tudi dvome, da "zaradi tega dodatnega denarja čakalne dobe ne bi bile nič krajše, da bi sredstva spet poniknila v sistemu", kot je povedal Marko Bandelli (SAB). Zmago Jelinčič (SNS) se boji, da bo "šlo samo za poplačilo dobav".

V LMŠ-ju so zagotovili, da bodo "budno spremljali učinkovitost porabe tega denarja".

V SDS-u in NSi-ju so se spraševali, kako bo mogoče spremljati učinke, glede na to, da nov sistem spremljanja čakalnih dob eZdravje še ne zagotavlja točnih podatkov o čakajočih. "Danes boste poslanci 35 milijonov evrov namenili za čakalne dobe, pa sploh ne vemo, kje je problem," je navrgla Jelka Godec (SDS). Jožef Horvat (NSi) pa pričakuje pojasnila, kateri podatki o čakalnih dobah so sploh verodostojni.

Niso, že zdaj pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Verodostojni bodo, ko bodo vsi izvajalci sporočali natančne podatke. Direktor murskosoboške bolnišnice Bojan Korošec pa iz prve roke pove: "Je zapleteno, da sporočamo in da je polno težav."

Koliko dodatnih storitev bodo lahko z dodatnim denarjem opravili, še ne vedo, to bo najverjetneje znano šele oktobra. "Seveda bo pa težko, ker je v dveh, treh mescih zelo zelo težko, ne samo nam, tudi drugim bolnišnicam, da se porabi ta denar," je povedal Korošec.

Opravili bi dodatne ortopedske, kardiološke in okulistične storitve, koliko bodo čakalne dobe z dodatnim denarjem lahko skrajšali, pa direktor ne zna napovedati.

Špela Lobe, TV Slovenija