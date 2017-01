Bolnišnice komaj še sprejemajo bolnike z gripo in virozami

Bolezen ne prizanaša niti zaposlenim

9. januar 2017 ob 17:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi povečanega števila bolnikov z virozami in gripo se oddelki za nalezljive bolezni po slovenskih bolnišnicah vztrajno polnijo. Poleg tega, da so obiski povsod omejeni ali celo prepovedani, tudi naročenih bolnikov v Ljubljani in Mariboru ne sprejemajo, če ni zares nujno.

V Ljubljani in Mariboru morajo biti namreč vse proste postelje na voljo bolnikom, poroča novinarka Radia Slovenija Helena Lovinčič. Med njimi je največ starejših, ki se jim že prisotne kronične bolezne zaradi viroz in gripe običajno še poslabšajo. V naslednjih tednih pričakujejo vrhunec gripe, tedaj bodo razmere še bolj kritične.

V ljubljanskem kliničnem centru so razmere najbolj tvegane, saj sprejemajo bolnike iz vse države. Že od prejšnjega tedna ni več programskih operacij, proste postelje za bolnike pa iščejo po vseh oddelkih. Dodatna nevšečnost na urgenci pa je mraz na hodnikih, kjer bolniki zaradi stalnega prepiha ob vstopu novih in slabe izolacije zidu gradbišča na drugi strani urgence čakajo pri temperaturi 16 stopinj.

Bolezni ne prizanašajo niti zaposlenim

Vodja internistične prve pomoči Interne klinike UKC Ljubljana Hugon Možina je ob tem dejal, da vsak dan pregledajo 90 tovrstnih bolnikov, a za polovico hospitalizacije potrebnih tudi letos primanjkuje postelj. Pri reševanju prostorske stiske so si že izposodili dodatne postelje na interni kliniki in kardiološkem oddelku. En oddelek pa so tovrstnim bolnikom namenili tudi na ortopedski kliniki.

Ob tako velikem številu bolnikov ti na pregled čakajo povprečno pet ur in pol, na sprejem pa še veliko dlje. Bolezen pa ne prizanaša niti osebju, zato so za določen čas zaposlili okoli 40 medicinskih sester.

