Dotrajan hidrant vzrok poplave v mariborskem UKC-ju

Na pomoč priskočila tudi celjska bolnišnica

23. november 2017 ob 16:07

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Zaradi sredine poškodbe vodovodne cevi v operacijskem bloku klinike za kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so odpadle le štiri operacije, so sporočili z UKC-ja.

Voda je začela uhajati v sredo okoli 14. ure na hodniku pred operacijskim blokom v prvem nadstropju kirurške stolpnice. "Osebje je nemudoma ukrepalo, tako da so vodo odnašali z vedri v odtok. Vodo smo zaprli v skoraj celotnem objektu, v približno dveh urah pa so odpravili napako in zamenjali ventil. Okoli 19. ure je bila voda v objektu ponovno priključena," je v izjavi za medije pojasnil pomočnik direktorja UKC Maribor za oskrbo, vzdrževanje in investicije Bojan Vračko.

Ocenil je, da je do izlitja prišlo zaradi dotrajanosti infrastrukture. Največji problem 16-nadstropne kirurške stolpnice iz sredine 70. let prejšnjega stoletja je sicer zagotavljanje požarne varnosti, saj ima stavba le štiri dvigala in eno notranje stopnišče. Na ministrstvu za zdravje trenutno ponavljajo razpis za ureditev dodatnih dvigal in požarnih stopnic, v UKC Maribor pa upajo, da bo vsaj to urejeno v prihodnjem letu.

Zaradi hitrega ukrepanja osebja ni bila povzročena večja škoda. "Bilo je poškodovanih okoli 16 plošč spuščenega stropa. Te smo zamenjali, druge večje škode za zdaj nismo zaznali. Aparature niso utrpele poškodb," je še povedal Vračko.

Operacijske dvorane ostale suhe

Voda je v operacijskem bloku zalila le del hodnika in prostor pred eno od operacijskih dvoran. "Voda v operacijske dvorane ni vdrla. To smo preprečili s hitrim ukrepanjem," je potrdil organizacijski vodja klinike za kirurgijo Jože Ferk.

Vse operacijske programe v teku so lahko še pravočasno končali, zaradi zaprtja vode pa so morali odpovedati štiri operacije, ki so bile načrtovane v tem času. Zaradi zaprtja vode je bilo nekoliko moteno tudi delovanje urgentne službe v pritličju stavbe.

Za najbolj nujne primere so pridobili na voljo operacijske sobe na drugih oddelkih, prav tako so se dogovorili za možnost prevoza bolnikov v celjsko bolnišnico, a za to ni bilo potrebe. "Na srečo nismo imeli nobenega takšnega primera," je povedal Ferk.

Ob tem je spomnil, da že vrsto let opozarjajo na nujnost sanacije stolpnice. "V operacijskem bloku delamo od leta 1986. Kljub temu da sproti popravljamo, kar se popravljati da, ostaja dejstvo, da so strojne inštalacije, med drugim vodovod in kanalizacija, stare in še niso bile zamenjane, zato razumljivo prihaja do okvar," je povedal. "Na žalost se sredstva za adaptacijo, ki je zelo draga, še niso našla," je dodal, hkrati pa poudaril, da je varnost operiranih bolnikov pri njih kljub temu zagotovljena.

V nočnih urah so blok očistili in pregledali celotni vodovodni sistem, zato je delo v stavbi danes znova teklo v običajnem ritmu.