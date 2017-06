Jelka Godec: Do štirikratna preplačila žilnih opornic

Kartelni dogovori in kupovanje mimo razpisov

6. junij 2017 ob 21:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V slovenskem zdravstvu se je žilne opornice preplačevalo tudi do štirikrat in o tem ni prav nobenega dvoma, je v predstavitvi enoletnega dela parlamentarne komisije dejala predsednica Jelka Godec.

Poslanka SDS-a Godčeva je pojasnila, da so po ugotovitvah komisije, nabavne službe v bolnišnicah zavestno kršile zakon o javnem naročanju. Žilne opornice so kupovale tudi mimo javnih razpisov, zgolj na podlagi naročilnic. Pričanja so po njenih besedah pokazala, da so se zdravniki in nabavne službe dogovarjali o cenah in prilagajanju razpisnih pogojev posameznim dobaviteljem.

Zaslišanja zdravnikov ter predstavnikov nabavnih služb in dobaviteljev, ki jih je v dosedanjem delu opravila preiskovalna komisija, so potrdila tudi kartelne dogovore o razdelitvi trga žilnih opornic, je opozorila Godčeva. Po njenih besedah je nezakonito početje vpletenih pripeljalo do tega, da so bile cene opornic občutno višje kot v tujini.

Prav nedvoumne ugotovitve komisije so botrovale odločitvi Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), da nadaljuje preiskavo primera žilnih opornic, je prepričana Godčeva. Komisija je NPU-ju tudi omogočila vpogled v dokumentacijo, ki jo je doslej zbrala. Na popolno ignoranco pa je komisija po besedah Godčeve naletela na vladni strani.

Zaslišani bodo vsi ministri za zdravje

Komisija bo v nadaljnjem delu še več pozornosti namenila vprašanju, kako je denar prek dobaviteljev žilnih opornic odtekal iz slovenskega zdravstvenega sistema na račune v tujini. Kot je dejala poslanka, pri tem računajo na pomoč parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu.

Po napovedih Godčeve bo komisija do parlamentarnih počitnic opravila predvidena zaslišanja prič in nato čez poletje pripravila vmesno poročilo. Izrazila je pričakovanje, da bo poročilo postreglo s trdnimi zaključki. Spomnila je še, da je komisija aprila letos sklenila, da bo na zaslišanje povabila vse ministre za zdravje od leta 2009, tudi zdajšnjo ministrico Milojko Kolar Celarc.

Preiskovalna komisija DZ-ja o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic je bila sicer ustanovljena aprila 2016, medtem ko zgodba o preplačilih žilnih opornic sega v leto 2013. Takrat se je izkazalo, da bolnišnice kupujejo t. i. stente po bistveno višji ceni kot v tujini.

G. K.