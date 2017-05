Kardiolog Kanič na stroške dobaviteljev z družino hodil po kongresih

Zgodba o preplačanih žilnih opornicah sega v leto 2013

5. maj 2017 ob 07:56,

zadnji poseg: 5. maj 2017 ob 16:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji vodja kardiologije v UKC-ju Maribor Vojko Kanič je v DZ-ju priznal, da se je pogosteje udeleževal zdravstvenih kongresov na stroške dobaviteljev, kot se je tega sprva spomnil.

Kanič, ki je bil predstojnik kardiologije v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKCM) do leta 2014, je na seji preiskovalne komisije DZ-ja o zlorabah pri nakupih žilnih opornic marca letos izjavil, da je slovenske interventne kardiologe izobrazila industrija in ne država. Takrat je tudi dejal, da je v ceno opornice vračunano izobraževanje zdravnika.

Danes je komisiji podrobneje pojasnjeval svojo udeležbo na kongresih in izobraževanjih. Dejal je, da se je izobraževanj v 95 odstotkih udeležil na stroške bolnišnice, se je pa kdaj tudi udeležil vikend izobraževanj, katerih stroške so plačali dobavitelji žilnih opornic. Kateri dobavitelji so mu plačali stroške izobraževanja, se je spomnil ob pomoči predsednice komisije Jelke Godec (SDS). To sta bila Johnson&Johnson in Mark Medical.

Naknadno se je po poizvedovanjih Godčeve tudi spomnil, da je na stroške dobavitelja potoval na izobraževanje v Mehiko, pri čemer ga je spremljala hči. Ni pa vedel pojasniti, kdo je plačal stroške potovanja za hčer. Nato se je izkazalo, da je na stroške dobavitelja potoval tudi v Rim skupaj s svojo soprogo, prav tako zdravnico v UKCM-ju, Zlato Kanič.

Kanič zanika, da bi imel vpliv na izbor materiala

V dopisu enemu od dobaviteljev, ki ga je prebrala Godčeva, se je tudi zahvalil, da lahko v Rim potuje s soprogo, prav tako naj bi navedel, da se bo potrudil, da izpolni obljubo glede določenih materialov. Pojasnil je, da se je Kaničeva dejansko udeležila kongresa, ker je kardiologinja. Je pa zanikal, da bi dobavitelja prosil, da bi kril stroške potovanja na kongres leta 2012 v Washington tudi za njegovo soprogo.

Zanikal je tudi, da bi izobraževanja, ki se jih je udeleževal, vplivala na izbiro vrste žilnih opornic, ki jih je uporabljal UKCM. Prav tako je zanikal, da je dajal prednost opornicam iz titana, ki so jih sicer med slovenskimi bolnišnicami uporabljali samo v UKCM-ju in v celjski bolnišnici, pri čemer naj bi jih v Mariboru ob trikrat večji kupljeni količini plačevali dražje. Zatrdil je, da ni imel vpliva na ceno opornice in da se s tem niti ni nikoli ukvarjal.

Pri tem so v UKCM-ju Maribor tudi bistveno prekoračili količino naročil teh opornic, kot je bila predvidena v okviru javnega naročila. Kanič je pojasnil, da je pravica vsakega zdravnika, da dela z materialom, ki ga potrebuje, zato so tudi naknadno kupovali to vrsto opornic. Dejal je, da kljub predstojniškemu mestu ni imel vpliva na to, kateri material se uporablja.

Kot uslugo podaril material plačan z javnim denarjem

Je pa potrdil, da je beograjskemu kardiologu podaril dve opornici iz titana. Pri tem je Godčeva opozorila, da je šlo za opornici, ki ju je kupil UKC Maribor iz davkoplačevalskega denarja. Kanič je pojasnil, da je bila "to usluga kolegu", je pa pripravljen plačati stroške opornic. Takrat se mu sicer to ni "zdelo relevantno vprašanje".

Zaslišali številne strokovne priče, direktorje bolnišnic in vodje nabav

Preiskovalna komisija je bila ustanovljena lani, do zdaj pa so zaslišali vrsto prič, med drugim direktorje in poslovne direktorje bolnišnic, ki so nakupovale žilne opornice, vodje nabav v teh bolnišnicah, nekatere člane razpisnih komisij in določene zdravnike, ki se ukvarjajo z vstavljanjem žilnih opornic.

Zgodba o preplačilih žilnih opornic sega v leto 2013. Takrat se je izkazalo, da slovenske bolnišnice kupujejo opornice oz. t. i. stente po bistveno višji ceni kot v tujini. V tem letu pa se je pokazalo, da se po bolnišnicah v Sloveniji odločajo za nakupe različnih žilnih opornic, pomembne so tudi razlike v nabavni ceni. Izkazalo se je tudi, da so v nekaterih bolnišnicah kupovali žilne opornice mimo javnih naročil.

Z nakupi žilnih opornic se ukvarjajo tudi kriminalisti, ki so komisijo tudi zaprosili za izročitev določene dokumentacije.

T. K. B., A. Č.