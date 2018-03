Komisija DZ-ja odgovornost prelaga na ministre za zdravje in klinična centra

Klinična centra sta po ugotovitvah poslancev oškodovala javna sredstva

16. marec 2018 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Preiskovalna komisija DZ-ja, ki ugotavlja zlorabe pri nakupih žilnih opornic, ugotavlja sum, da so v ljubljanskem in mariborskem kliničnem centru oškodovali javna sredstva. Vsem ministrom za zdravje od leta 2003 do leta 2016 očita objektivno odgovornost, zdajšnji ministrici Milojki Kolar Celarc pa subjektivno odgovornost za to.

Predsednica zdravstvene preiskovalne komisije Jelka Godec (SDS) je pojasnila, da so potrdili sklepno poročilo svoje preiskave s štirimi glasovi članov. Poleg Godčeve so glas za oddali še poslanci iz DeSUS-a, SD-ja in NSi-ja, medtem ko Vesna Vervega iz SMC-ja ni glasovala. Razlog naj bi bil okrnjen ugled komisije v javnosti.

V poročilu je zapisano, da naj bi bili vsi ministri za zdravje od leta 2003 do leta 2016 "objektivno odgovorni, ker niso sprejeli zakonodaje, ki bi omogočala sistemske rešitve in zajezitev koruptivnih dejanj v zdravstvu". Milojka Kolar Celarc pa naj bi bila subjektivno odgovorna "za opustitev ukrepov, ki bi jih morala sprejeti v smeri odstranitve posameznikov, za katere je komisija podala naznanitve sumov kaznivih dejanj, s položajev, ki omogočajo poslovne odločitve ali odločitve na javnih razpisih".

Prav tako je komisija ugotovila, da agencija za varstvo konkurence (AVK) naj ne bi delovala v skladu z zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence in po besedah Jelke Godec ni naredila dovolj za ugotavljanje omejevanja konkurence.

Sumi nevestnega dela

Komisija pristojnim organom predlaga, naj raziščejo sume kaznivega dejanja nevestnega dela v službi in kaznivega dejanja jemanja podkupnine za vodjo Specializiranega državnega tožilstva Harija Furlana, sume kaznivega dejanja jemanja podkupnine za nekdanjega zdravstvenega ministra Boruta Miklavčiča, sume kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in kaznivega dejanja nevestnega dela v službi za nekdanjega vodjo nabave v mariborskem kliničnem centru Petra Weissensteinerja.

Obenem komisija predlaga AVK-ju, naj znova razišče primer iz leta 2013, "ko naj bi šlo za omejevanje konkurence multinacionalke Abbott pri prodaji in nabavi žilnih opornic poljskega dobavitelja". Po besedah Godčeve je komisija tudi ugotovila, da naj bi direktor AVK-ja Andrej Matvoz "vedel za položaj dobavitelja Mark Medicala v Sloveniji, vendar ni reagiral".

V UKC-jih večkrat kršili zakone

V poročilo so zapisali tudi sum, da so odgovorni v obeh UKC-jih za izvedbo javnih naročil v obdobju 2007-2014 pripravili in izvedli javna naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja ter so delovali nezakonito in večkrat kršili zakon o javnem naročanju. Dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji naj bi se kartelno dogovarjali, odgovorni v UKC-ju Ljubljana in UKC-ju Maribor pa naj bi v letih od 2007 do 2016 omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic.

Kot je še dejala Godčeva, je pridobila dodatno gradivo o tem, da naj bi nekdanji politik Janez Zemljarič, ki je ljubljanski UKC vodil od leta 1968 do leta 1973, pred komisijo krivo pričal. Predlagala je, da pristojni organi raziščejo te sume, a komisija predloga ni potrdila. Godčeva bo zato kot predsednica komisije podala ločeno mnenje in predlog naslovila na DZ.

Sicer pa bo komisija DZ-ju predlagala sklep, naj vso dokumentacijo preda Nacionalnemu preiskovalnemu uradu.

A. S.