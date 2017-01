Na pediatriji obravnavali 10 otrok zaradi akutnega alkoholnega opoja

Silvestrovo za zdravnike

1. januar 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na interni kliniki UKC Ljubljana so ponoči obravnavali 28 bolnikov, v urgentnem kirurškem bloku pa 53. Med njimi so se trije poškodovali s pirotehniko. Na ljubljanski pediatrični kliniki pa so med drugim obravnavali 10 otrok zaradi akutnega alkoholnega opoja.

Na internistični prvi pomoči Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so v preteklih 24 urah obravnavali 53 bolnikov, od tega 28 ponoči, nekaj manj kot lani. Po polnoči so pripeljali tri bolnike, ki so zaužili preveč alkohola, a nihče ni bil življenjsko ogrožen, so sporočili iz UKC Ljubljana.

V urgentnem kirurškem bloku so v preteklih 24 urah pregledali in oskrbeli 132 poškodovancev, 53 v nočnem času. 20 poškodovancev so hospitalizirali in med njimi eden čaka na operativni poseg. Opravili so 52 malih in šest velikih operacij, 25 bolnikov pa so oskrbeli v mavčarni. Poškodovani s pirotehničnimi sredstvi so bili trije, vsi z lažjimi opeklinami po različnih delih telesa.

Petarde in alkohol

Dežurni zdravniki na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so v minulih 24 urah v sprejemni ambulanti obravnavali 26 otrok, od katerih so jih 16 sprejeli na kliniko. Deset otrok so obravnavali zaradi akutnega alkoholnega opoja in/ali uživanja drog. Najvišja vrednost etanola v krvi je bila 2,3 promila. Šest otrok pa je bilo sprejetih zaradi prebolevanja okužb, večinoma zaradi okužb dihal.

87 intervencij

Dispečerska služba reševalne postaje UKC Ljubljana je od 19. do 7. ure obravnavala 87 intervencij. Reševalci UKC Ljubljana so opravili 48 intervencij, v petih primerih je intervencijo opravilo vozilo urgentnega zdravnika, 15 intervencij pa so opravili drugi izvajalci. Opravili so tudi 19 posvetov po telefonu. Po navedbah UKC Ljubljana v to število niso vključene intervencije, ki so jih opravile službe, ki so zagotavljale zdravstveno varstvo na prireditvah.

Reševalno postajo UKC Ljubljana in porodnišnico bo obiskal predsednik republike Borut Pahor, ki se bo srečal z dežurnima ekipama.

V Mariboru obravnavali 25 bolnikov

V urgentnem centru UKC Maribor pa so ponoči obravnavali 25 bolnikov, po polnoči osem. Od teh so bili štirje huje poškodovani, sprejeli so jih v opazovalnico, ker je bila potrebna širša diagnostična in terapevtska obravnava. Pri bolnikih je bila prisotna tudi vinjenost. Enega bolnika so sprejeli na travmatologijo, dva bolnika pa so obravnavali zaradi poškodb, ki jih je povzročila pirotehnika. Obravnavali so tudi zlom roke zaradi padca.

Al. Ma.