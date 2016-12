Pri 30-letniku iz Domžal zasegli 600 kilogramov pirotehnike

Pirotehniko je prodajal tudi 16-letniku z Logatca, ki je prodajal naprej

27. december 2016 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policisti so v hišni preiskavi pri 30-letniku iz okolice Domžal zasegli skoraj 150.000 kosov oz. 600 kilogramov pirotehnike, več sto kosov pa pri mladoletnikih z območja Logatca, Cerknice, Jesenic in Tržiča.

Kot so sporočili ljubljanski policisti, so do odkritja prišli po obvestilu ene od osnovnih šol v Logatcu, kjer je učenec v šoli prodajal pirotehniko. Po besedah inšpektorja Ludvika Kastelica (PU Ljubljana) jih je vodstvo obvestilo o najdbi petarde v šoli, policisti pa so v preiskavi ugotovili, da jo je prinesel v šolo učenec in jo prodal sošolcu, ta pa naprej sošolki. Mladoletnikoma so skupaj zasegli 166 kosov pirotehničnih izdelkov, ki jih je učenec kupil od 16-letnika. Ta je petarde prodajal še drugim mladoletnikom, zato so na podlagi odredbe cerkniškega okrajnega sodišča opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli še 348 kosov petard, pri enem od mladoletnikov pa še 399 kosov pirotehničnih izdelkov.

Mreža se je dodatno razkrila: še pri dveh mladoletnikih z območja Logatca so zasegli 253 kosov pirotehničnih izdelkov, pri mladoletnikih z območja Cerknice pa 61 kosov. 16-letnik iz Logatca je izdelke prodal tudi na Gorenjsko, mladoletnikom z Jesenic in Tržiča so zasegli več sto kosov pirotehničnih izdelkov. Zoper mladoletne kršilce so policisti na pristojna sodišča podali obdolžilne predloge.

Sledi so vodile do 30-letnika iz Domžal

Nadaljnja preiskava je razkrila, da je 16-letnik blago nabavljal prek spletnega foruma od 30-letnika z območja Domžal. Pri slednjem so prejšnji teden opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov, pri čemer so zasegli nekaj manj kot 150.000 kosov pirotehničnih izdelkov, težkih okoli 600 kilogramov.

Kje jih je 30-letnik nabavljal, policija še ugotavlja, narejeni pa so bili v Italiji in na Kitajskem. Po besedah komandirja Policijske postaje Domžale Dejana Koširja so sprožili prekrškovni postopek, še vedno pa iščejo druge morebitne kupce in preverjajo, ali gre za uradno pregonljivo kaznivo dejanje.

K. T.