Pri preprečevanju nevarne rabe pirotehnike lahko največ storijo starši

Sledili bodo obdolžilni predlogi

Policisti po Sloveniji so v zadnjih dneh mladoletnikom zasegli več petard - na Gorenjskem 1100, v Murski Soboti 140, na območju Celja pa skoraj 850.

Ob tem policisti znova opozarjajo, kako nevarna je uporaba pirotehnike in izpostavljajo pomembno vlogo staršev.

Gorenjski policisti so zaključili dva ločena postopka, ki so ju zaradi zasegov nedovoljene pirotehnike vodili od prejšnjega petka. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je mladoletnik v Škofji Loki na osnovni šoli hranil več zavojev nedovoljene pirotehnike, okoliščine hrambe v šoli pa kažejo na preprodajo drugim učencem.

Prekršek je naznanila šola, na kateri so policisti o nevarni rabi pirotehnike tudi predavali. Policisti so mladoletniku zasegli skoraj 1000 kosov petard ter zoper mladoletnika vložili obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Isti dan so policisti nedovoljene petarde zasegli tudi na Jesenicah, kjer so se odzvali na motenje javnega reda s pirotehniko. Več kot 100 kosov petard so zasegli otroku iz skupine mlajših oseb, ki je uporabljala pirotehniko.

V obeh postopkih so policisti govorili tudi s starši mladoletnikov, ki pri preprečevanju nedovoljene in nevarne rabe pirotehnike lahko storijo največ.

Več sto evrov kazni

"Policisti ponovno opozarjamo starše in skrbnike, da so pozorni na nakup, posest, izdelavo ali uporabo prepovedanih pirotehničnih izdelkov svojih otrok," so poudarili tudi na Policijski upravi Mursko Sobota, kjer so pri mladoletniku prav tako odkrili večjo količino petard.

Policisti so v današnji hišni preiskavi pri mladoletniku z območja Upravne enote Murska Sobota zasegli 140 kosov različnih pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok in so prepovedani.

Policisti bodo zoper mladoletnika na okrajno sodišče v Murski Soboti podali obdolžilni predlog zaradi storitve prekrška po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Nedovoljena prodaja, kupovanje, posedovanje ali uporaba takšnih izdelkov kaznuje z globo od 400 do 1200 evrov.

Danes zjutraj so se z nedovoljenimi pirotehničnimi sredstvi srečali tudi na območju Policijske uprave Celje, kjer so policisti dvema mladoletnikoma na poti v šolo zasegli 846 kosov pirotehničnih sredstev.

Posledice so lahko grozljive

Prav pri uporabi nedovoljenih pirotehničnih sredstev je v zadnjih letih najpogosteje prihajalo do poškodb. Še vedno odmeva primer 14-letnega dečka iz Šentjurja, ki ga je v začetku tedna eksplozija pirotehnike tako poškodovala, da so mu morali amputirati roki do zapestij. Prav tako ima hude poškodbe obraza, oči in sluha.

Policisti opozarjajo, naj nihče pri rabi pirotehnike ne čaka na osebno izkušnjo in naj ne eksperimentira, ker so posledice lahko grozljive, izkušnja pa lahko človeku za vedno spremeni življenje. Ob tem so poudarili, da opozorilo velja tudi za odrasle.

