NIJZ: Slovenija glede posledic čezmernega pitja v evropskem vrhu

Akcija 40 dni brez alkohola: Mlad, vesel in pogumen!

14. februar 2018 ob 21:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začela se je preventivna akcija 40 dni brez alkohola, v kateri opozarjajo na uničujoče posledice čezmernega pitja alkohola. K odgovornemu ravnanju z geslom Mlad, vesel in pogumen nagovarjajo zlasti mlade.



"V akciji opozarjamo na posledice, ki ga ima čezmerno pitje in se kažejo na različnih področjih - od sociale in zdravstva do prometa," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal generalni tajnik Slovenske Karitas Cveto Uršič. "Čezmerno pitje alkohola je nesprejemljivo," je opozoril.

Na slovenskih cestah je lani kar 32 ljudi umrlo, ker je bil povzročitelj pod vplivom alkohola. Štiri prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili vozniki v starosti od 18 do 24 let, je poudaril direktor Javne agencije RS za varnost prometa Igor Velov.

Tveganje za povzročitev prometne nesreče pod vplivom alkohola je pri mladih voznikih po njegovem opozorilu večje, saj že pri nizkih koncentracijah alkohola v krvi slabše ocenjujejo tveganje, nadzor ravnanja je manjši in nerazsodnost večja. Tako mladi kot starejši smo lahko pogumni in veseli tudi brez alkohola, je pozval.

Dejavnosti na spletu

Zavod Med.Over.Net v času akcije vodi dejavnosti na spletu. Skrbi za delovanje spletne strani brezalkohola.si in objavlja članke ter obvestila prek svojega spletnega portala. Nudi pa tudi strokovno pomoč prek foruma Zasvojenost in pomoč, je povedala Andreja Verovšek z zavoda.

Slovenija je po obsegu posledic, ki jih ima škodljiva raba alkohola, v evropskem vrhu, je opozorila Karmen Henigsman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Podatki iz raziskave o uporabi tobaka, alkohola in prepovedanih drog po njenih besedah kažejo, da v Sloveniji 43 odstotkov prebivalcev med 25. in 64. letom alkohol pije čez mejo manj tveganega pitja.

Pitje alkohola je po njenih besedah problematično tudi med mladimi. Po raziskavi iz leta 2014 je bila skoraj tretjina 15-letnikov že opita vsaj dvakrat, skoraj 14 odstotkov 15-letnikov pa pije alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko.

Prometne nesreče in nasilje v družini

Tvegano pitje alkohola predstavlja za državo precejšnje finančno breme, je opozorila. Po oceni zdravstvenih stroškov, stroškov zaradi prometnih nesreč, nasilja v družini in drugih kriminalnih dejanj je to breme v letih od 2011 do 2014 v povprečju letno znašalo 234 milijonov evrov.

Preventivni akciji sta se pridružila tudi Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Zveza tabornikov Slovenije, ki sta mlade danes pozvala k odgovornemu ravnanju in skrbi za zdravje.

Izgubil vse od službe do zdravja

O uničujočih učinkih čezmernega pitja alkohola so spregovorili tudi zdravljeni alkoholiki iz nekaterih društev. Lojze Žerak iz društva Abstinent se je za zdravljenje odločil, potem ko je izgubil vse od službe do zdravja. Želel je ohraniti vsaj družino. Mladim svetuje vključevanje v čim več dejavnosti, kot jih vodijo denimo skavti in taborniki.

Slovenska Karitas organizira akcijo že 13. leto na pepelnično sredo, ko se začenja 40-dnevni post pred veliko nočjo.

VIDEO Akcija 40 dni brez alkohola

G. K.