Oboleli z ošpicami dodatno v stiku s 85 ljudmi

11. januar 2018 ob 17:04

Ljubljana,Izola - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je z ošpicami okuženi odrasli prejšnji teden prišel na ljubljansko pediatrično kliniko in bil tam v stiku z 250 ljudmi, se je izkazalo, da je bil še v zdravstvenem domu in na urgenci v Izoli.



V zdravstvenem domu je bilo virusu izpostavljenih 41 ljudi, na urgenci 31, v družinskem krogu in med sodelavci 13 ljudi, so navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Obvestila o kakršnem koli novem primeru okužbe sicer niso prejeli.

Ošpice so zelo kužne, saj se prenašajo po zraku. To pomeni, da se je lahko posameznik okužil z ošpicami tudi dve uri po tistem, ko okuženega ni več v prostoru. Inkubacijska doba pri ošpicah traja med pet in 21 dni. Tisti, ki so bili v stiku z okuženim, lahko zbolijo še do konca januarja.

