Potrjen primer ptičje gripe na Pragerskem

Virus podtipa H5N8 ljudem ni nevaren

4. januar 2017 ob 16:18,

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Pragerskem so potrdili primer ptičje gripe, so sporočili z državne uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Virus podtipa H5N8 po do zdaj znanih podatkih ne more okužiti ljudi.

Pred dvema tednoma so strokovnjaki javnost opozorili, da je bila bolezen ptičje gripe odkrita že v skoraj vseh sosednjih državah v regiji. Zato so jo po besedah generalnega direktorja uprave za varno hrano Janeza Posedija pričakovali tudi pri nas. O nevarnosti te bolezni so tako veterinarji in pristojne službe opozarjali že pred tedni, ko so tudi zagotovili, da smo v Sloveniji na izbruh pripravljeni.

Več informacij o primeru ptičje gripe na Pragerskem bo Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin podala na popoldanski novinarski konferenci.

Preventivni ukrepi

Sredi decembra so pristojni preventivno sklenili, da do nadaljnjega prepovejo zbiranje in razstavljanje ptic, pripravili pa so tudi priporočila rejcem. Med drugim so jim svetovali, da perutnino zadržujejo v zaprtih prostorih, če je to mogoče, pa tudi, da se krma in voda nastavljata v zaprtih prostorih, da se čim bolj zmanjša stik z divjimi pticami.

Leta 2006, ko je bil odkrit prvi primer ptičje gripe v Sloveniji, je šlo za podtip H5N1, tokrat pa se v Evropi pojavlja podtip H5N8. Virus podtipa H5N8 sicer po do zdaj znanih podatkih, v nasprotju s podtipom H5N1, ne more okužiti ljudi.

G. K.