Prva vladna seja po počitnicah bo zdravstveno obarvana

Koalicija je neenotna glede idej o skrajševanju čakalnih vrst

28. avgust 2017 ob 21:53,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 21:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada bo v četrtek odločala o ukrepih in kratkoročnih ter dolgoročnih aktivnostih za sanacijo javnih zdravstvenih zavodov, je po usklajevanju koalicije glede dveh zakonov s področja zdravstva povedala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Bolnišnice naj bi letos potrebovale dodatnih ok. 200 milijonov evrov, a ministrica o številkah natančneje ni želela govoriti. Pojasnila je, da so v dopustniškem času pripravili nabor ukrepov in osnutek interventnega zakona ter se glede tega dogovarjali z ministrstvom za finance, s katerim so po njenih ocenah zelo blizu uskladitve. Na ministrstvu za finance pravijo, da pogovorov in rešitev do seje vlade ne bodo komentirali.

Pri kratkoročnih ukrepih bo po besedah Kolar Celarčeve treba predvsem preveriti, katere bolnišnice imajo zelo visoke zneske zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, in sicer nad 60 ali 90 dni. V teh bolnišnicah bodo uvedli posebne sanacijske ukrepe.

Poslanec SMC-ja Branko Zorman je opozoril, da zgolj dodatna finančna injekcija zavodom ne bo dovolj, ampak bo treba v interventnem zakonu predvideti tudi določene ukrepe, ki jih je ne nazadnje začrtal tudi predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Tako bi bilo pričakovati, da bo del tega zakona že v interventnem zakonu, je dejal Zorman. Napovedal je, da bo obravnava zakona o zdravstvenem varstvu na vrsti takoj po obravnavi novele zakona o zdravstveni dejavnosti in novele zakona o pacientovih pravicah.

Vlada tudi o premeščanju operacij

Vlada bo v četrtek predvidoma odločala tudi o soglasju za prerazporeditev programa za skrajševanje čakalnih vrst koncesionarju MD Medicina. Kolar Celarčeva pravi, da ne gre za podelitev koncesije MD Medicini, kar nekateri menijo, saj ima ta koncesijo za področje ortopedije že od leta 2006. Gre le za dopolnitve konkretnih posegov v tistem delu, ki jih javni zdravstveni zavodi in drugi koncesionarji ne zmorejo opraviti za skrajševanje čakalnih dob.

Vlada mora namreč razširiti splošni dogovor z opredelitvijo finančnega obsega programa MD Medicina v višini okoli 1,5 milijona evrov. Tako bi septembra pri koncesionarju lahko začeli prve operacije za skrajševanje čakalnih dob.

Glede te odločitve v koaliciji ni čutiti enotnega mnenja. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je v današnji izjavi v DZ-ju dejal, da je to za zdaj videti kot "zgodba, ki se na ministrstvu ponavlja že vrsto let". Glede na zdajšnje ukrepe je pripomnil, da pa "nekateri ministri nekdanjega ministra ovadijo zaradi podeljevanja koncesij". Po njegovih ocenah bo zato v četrtek na vladi zanimivo.

Gantar: Poteza ministrice je precej sporna

Po mnenju poslanca DeSUS-a Tomaža Gantarja pa je poteza ministrice kriminalna, sporna in nepregledna ter klofuta javnemu zdravstvu. Po njegovih besedah je treba naprej preveriti in videti dokumentacijo, ali ima MD Medicina res koncesijo za bolnišnično dejavnost, in če jo ima, kako je bila podeljena. Če je bila res podeljena lani, je bila po njegovih besedah brez razpisa.

Dodaten program operacij po Gantarjevem mnenju dajejo MD Medicini netransparentno. Če pa že, bi ga morali ponuditi tako javnim zavodom kot drugim zasebnikom ter se ne odločiti za zasebnika, ki niti nima dovolj zdravnikov, je opozoril. To, da ministrstvo poziva bolnišnice, naj bolnike premestijo k temu koncesionarju, pa je po Gantarjevem prepričanju sprevrženo.

S sklepom vlade po njegovem mnenju zadeve še ne bo konec. Gantar meni, da bi lahko zaradi tega prišla kakšna pritožba na sklep oz. ministrico doletela tudi ovadba. Po njegovi oceni je ta zgodba še dodaten kamen na ministričinem hrbtu pri septembrski interpelaciji.

G. C.