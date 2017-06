Psiholog Jed Baker: Nobene raziskave niso potrdile povezave med cepivom in avtizmom

Ne vemo, kaj natančno povzroča avtizem

18. junij 2017 ob 19:37

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Mariboru je ta konec tedna predaval ameriški klinični psiholog Jed Baker, ki je večkrat nagrajeni avtor knjig, ki obravnavajo avtizem in druge motnje.

Motnjo avtističnega spektra ima dober odstotek ljudi. V Sloveniji okoli 20.000 prebivalcev. Kaj avtizem povzroča, še ni povsem jasno. "Vemo, da je delno gensko pogojen, delno nanj lahko vplivajo tudi okoljski dejavniki. Ne vemo pa natančno kaj ga povzroča," je pojasnil Baker.

Prvi znaki se pokažejo v zgodnjem otroštvu: otrok se ne odziva na ime, ne vzpostavlja očesnega stika in slabo verbalno komunicira. "Ker otroci začnejo govoriti pri dveh letih, takrat običajno začnemo cepiti otroke, zato je prišlo do povezave z avtizmom in so starši pomislili, da je krivo cepivo," razkrije zmotno povezavo.

Otroci z avtističnimi motnjami ne sodijo v posebne programe

To je podkrepila tudi raziskava, ki jo je leta 1998 objavil britanski raziskovalec s področja medicine Andrew Wakefield. Trdil je, da obstaja tesna povezava med cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter avtizmom.

"Izkazalo se je, da so bili podatki v raziskavi neresnični in uredniki so članek tudi umaknili. Številne kasnejše raziskave niso potrdile nobene povezave med cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR cepivo) z avtizmom," je dodal.

Tudi kasnejše teorije, da je povzročitelj timerasol, sestavina, ki cepivu zagotavlja obstojnost, ne držijo, pravi Baker: "V ZDA je bil timerasol odvzet cepivom, pa ne opažamo, da bi bilo na avtizma manj."

Baker je sicer avtor devetih knjig in predavatelj na temo socialnih spretnosti in obvladovanja težavnega vedenja. Med drugim zagovarja, da otroci z motnjami avtističnega spektra ne sodijo v šole s posebnim programom temveč v običajne. Na kak način lahko k temu pripomorejo uči starše, strokovne delavce in ozavešča družbo.

A. Č., Jasmina Gregorec, TV Slovenija