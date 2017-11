Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kako učinkovito je organizirano javno zdravstvo ? Ne ravno dobro, pravi Računsko sodišče. Foto: BoBo Računsko sodišče je kritično do delovanja tako rekoč vseh sestav ministrstva za zdravje do zdaj. Foto: BoBo Dodaj v

Računsko sodišče: Ministrstvo od leta 1992 neučinkovito organizira zdravstvo

Ministri se z ugotovitvijo ne strinjajo

8. november 2017 ob 18:01

Parlamentarni odbor za zdravstvo se je seznanil z revizijo Računskega sodišča, ki je ugotovilo, da je bilo ministrstvo za zdravje od leta 1992 neučinkovito na področju organiziranosti in kadrovske pokritosti zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene mreže.

Po ugotovitvah Računskega sodišča ministrstvo za zdravje med leti 1992 in 2016 ni vedno dosledno izvajalo svojih pristojnosti pri določanju javne zdravstvene mreže. Miroslav Kranjc z Računskega sodišča je na seji odbora opozoril, da je ministrstvo v preteklosti podeljevalo koncesije na nedosleden, neprimerljiv in netransparenten način. Koncesij na sekundarni ravni niso podeljevali glede na potrebe po zdravstvenih storitvah, opozoril je tudi na neustrezne in pomanjkljive evidence, ki bi ministrstvu omogočale pregled nad urejenostjo oz. organiziranostjo javne zdravstvene mreže.

Podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa se je ministrstvo prvič lotilo šele leta 2016, pred tem pa ni omogočilo konkurenčnosti med zainteresiranimi zasebnimi izvajalci. Poleg tega je Računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo nima pregleda nad izkoriščenostjo zdravstvenega kadra.

Gantar se ne strinja

Ugotovitvam v poročilu je na današnji seji ugovarjalo več nekdanjih ministrov za zdravje, med drugim tudi Tomaž Gantar, ki danes vodi odbor DZ-ja. "Nobene strokovne podlage nimate, da bi lahko trdili, da ministrstvo za zdravje ni bilo učinkovito v preteklih 24 letih," je poudaril Gantar, ki je vodil ministrstvo med februarjem 2012 in decembrom 2013.

Slovenija ima glede na vložena sredstva in opravljene storitve zelo učinkovito zdravstvo. In takšna učinkovitost sistema po njegovih besedah "ni kar tako, sama od sebe," in ker bi bilo ministrstvo neučinkovito, je dejal.

"Ministri za zdravje smo sproti delali in prilagajali ter reševali probleme v danem trenutku. Upam si trditi, da smo to delali dokaj uspešno. Ni pa delo na ministrstvu idealno - ni bilo in niti ni še danes," je dejal. Poudaril je, da koncesije v preteklosti niso bile "šenkane prek palca". "Če bi kdo iz pravne službe rekel, da je treba narediti razpis za koncesijo, bi ga naredili," je dejal.

Koncesije "oprte na podlagah"

Zofija Mazej Kukovič, ki je ministrstvo vodila med septembrom 2007 in novembrom 2008, je dejala, da so v njenem času evidentirali podelitev vseh koncesij. Zavrnila je tezo, da so koncesije podeljevali brez podlage, ter poudarila, da so bile podelitve vseh 16 ali 20 koncesij na sekundarni ravni oprte na podlagah, ki so jih pridobivali pri ustvarjanju resolucije.

Tudi njen predhodnik na tem mestu Andrej Bručan, ki je zdravstveni resor vodil med decembrom 2004 in septembrom 2007, je poudaril, da so v njegovem obdobju podeljevali koncesije na podlagi veljavne zakonodaje, ki pa ni zahtevala razpisa. Priznal je, da je bilo ravno v njegovem obdobju podeljenih največ koncesij, saj "podeljevanja nisem zaviral".

Spregovoril pa je tudi o znani noči v letu 2006, ko je bilo po njegovih navedbah podeljenih 36 koncesij. Kot je dejal, je bila množična podelitev koncesij tiste noči posledica blokade oz. sabotaže na ministrstvu, saj so določeni ljudje podelitev prej onemogočali.

Video: Prenos seje odbora za zdravstvo v živo. Trenutno razpravljajo o razmerah na otroški kardiologiji na UKC Ljubljana.

