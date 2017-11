Slovenija je med državami, kjer je opazen upad novih diagnoz okužbe s HIV-om

Evropski teden testiranja na HIV

17. november 2017 ob 08:05

Pravočasno testiranje na HIV in takojšnje zdravljenje pomeni boljše izide zdravljenja, ob evropskem tednu testiranja na HIV sporočajo z ministrstva za zdravje.

Od 17. do 24. novembra poteka kampanja Evropski teden testiranja na HIV s sloganom Testiraj. Zdravi. Namen kampanje je ljudi, ki so se izpostavili tveganju za okužbo z virusom HIV, spodbuditi k testiranju, zdravstveno osebje pa opozoriti, naj testiranje ponudijo vsem pacientom, ki imajo v povprečju večje tveganje za okužbo s HIV-om.

Kot so zapisali na ministrstvu za zdravje, iz nekaterih evropskih držav prihajajo spodbudni podatki o upadanju števila novih diagnoz okužbe s HIV-om. Tudi v Sloveniji v letu 2017 pričakujejo nižje število novih diagnoz okužbe s HIV-om v primerjavi z letom 2016.

Po merilih razširjenosti epidemije okužbe, ki jih določata UNAIDS in Svetovna zdravstvena organizacija, se Slovenija uvršča med države z nizko stopnjo epidemije. Okužba s tem nevarnim virusom, ki prizadene imunski sistem, se še ni pomembno razširila v nobeni podskupini prebivalstva.

Predvidevajo, da je to posledica večletne sistematične kombinirane preventive, predvsem pogostejšega testiranja med najbolj ranljivimi skupinami, in takojšnjega zdravljenja. Varna in odgovorna spolnost ter uporaba kondoma ostajajo temelj preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV-om, so še navedli.

Dostopno testiranje

Testiranje je v Sloveniji dostopno, saj so na voljo številne možnosti. Najenostavneje je zaupno testiranje pri izbranem zdravniku, ki za pacienta in zdravnika tudi ne pomeni dodatnih stroškov.

Prav tako je anonimno brezplačno testiranje na HIV na voljo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. V tednu testiranja bo testiranje okrepljeno, prav tako bo možno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C.

Za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, poteka redno tedensko testiranje s svetovanjem med drugim še na sedežu društva Legebitra in občasno mobilno testiranje s svetovanjem na terenu po vsej Sloveniji.

Na ministrstvu za zdravje navajajo, da je testiranje smiselno za tiste, ki menijo, da so se izpostavili okužbi. Gre med drugim za primere moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, tistih, ki so imeli kdaj spolne odnose z osebo, ki nudi spolne usluge proti plačilu, in za primere tistih, ki so si kdaj vbrizgali droge.

