Z novejšimi zdravili proti HIV-u do skoraj običajne pričakovane življenjske dobe

Kako v prihodnosti skrbeti za starejše ljudi s HIV-om?

11. maj 2017 ob 07:39

Bristol - MMC RTV SLO

Raziskava, objavljena v medicinski reviji Lancet, kaže, da bodo imeli mladi, ki jemljejo najnovejša zdravila proti virusu HIV, zaradi napredovanja v zdravljenju predvidoma skoraj običajno življenjsko dobo.

Dvajsetletniki, ki so antiretrovirusno terapijo (kombinacija treh ali več zdravil, ki ustavljajo normalen razvoj HIV-a) začeli leta 2010, naj bi živeli 10 let dlje kot tisti, ki so se začeli zdraviti leta 1996, ugotavlja raziskava. Kot poroča BBC, zdravniki menijo, da je zgodnje zdravljenje ključno pri doseganju dolgega in zdravega življenja, dobrodelne organizacije pa opozarjajo, da je še vedno preveč ljudi, ki ne vedo, da so okuženi s tem virusom. En od osmih ljudi s HIV-om naj namreč še ne bi imel diagnoze.

Kot so ugotovili avtorji raziskave z britanske Univerze v Bristolu, je izjemen uspeh zdravljenja virusa HIV rezultat novih zdravil, ki imajo manj stranskih učinkov in bolje preprečujejo virusu, da se množi v telesu. Ob tem se virus težje upira najnovejšim zdravilom. Pomagali naj bi tudi izboljšani pregledi in preventivni programi ter boljše zdravljenje zdravstvenih problemov, ki jih povzroči HIV.

Številni ljudje, ki imajo virus HIV, pa medtem še vedno ne živijo tako dolgo, kot naj bi, še posebej tisti, ki so se okužili z okuženo injekcijo.

Raziskava na 88.500 primerih

Raziskovalci so pregledali primere 88.500 ljudi s HIV-om iz Evrope in Severne Amerike, ki so bili vključeni v 18 študij. Njihovo življenjsko dobo so predvideli glede na stopnjo smrtnosti v prvih treh letih po začetku jemanja zdravil.

Kot so ugotovili, je manj ljudi, ki so se začeli zdraviti med letoma 2008 in 2010, umrlo v omejenih treh letih v primerjavi s tistimi, ki so se začeli zdraviti med letoma 1996 in 2007. Pričakovana življenjska doba 20-letnika, ki je začel antiretrovirusno terapijo po letu 2008, je tako 78 let, kar je zelo podobno kot za širšo populacijo.

Dr. Michael Brady, medicinski direktor pri dobrodelni organizaciji Terrence Higgins Trust medtem opozarja, da je tretjina vseh ljudi s HIV-om starih več kot 50 let. Zato poziva k novemu modelu oskrbe teh ljudi, da bodo lahko živeli kakovostno tudi v starosti.

