Staranje prebivalstva prineslo tudi večje potrebe po patronažni negi

Največ je kurativnih obiskov

3. september 2017 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ker se življenjska doba podaljšuje, vse več starostnikov pa ostaja v domačem okolju, je potreba po patronažni negi vse večja. Ponekod so potrebe že presegle obseg storitev, ki jih omogoča ZZZS.

Patronažna nega je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva. Izvaja se na bolnikovem domu, v zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Patronažno varstvo v ljubljanski občini (Mol) zagotavlja Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana, ki ima pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V okviru programa imajo financiranih 113 patronažnih medicinskih sester, 88 diplomiranih medicinskih sester v patronaži in 25 srednjih medicinskih sester v negi na domu. Po podatkih Mola v občini deluje en koncesionar z enim programom.

Preventivni obiski so se izkazali za izredno koristne

Patronažna služba pokriva vse prebivalce, ki živijo na območju ljubljanske mestne občine, oz. tiste, ki potrebujejo pomoč patronažne sestre v dogovoru z zdravnikom. Potrebe prebivalcev Mola so po navedbah uprave ZD-ja Ljubljana večje od obsega storitev, ki jih omogoča ZZZS.

"Gre za preventivne obiske odrasle populacije in starih, ki so jih patronažne medicinske sestre v preteklosti opravljale, a je ZZZS v zadnjih letih kriterije za izvedbo oz. pravico do teh obiskov glede na pravila o obveznem zdravstvenem zavarovanju zelo okrnil," so poudarili.

Lani so v ZD-ju Ljubljana izvedli obsežen mednarodni projekt CPC+, v okviru katerega so patronažne sestre preventivno obiskovale starejše. Potrebe po strokovni službi, kot je patronažna, so se po navedbah uprave potrdile kot zelo koristne pri preprečevanju in ugotavljanju kroničnih bolezni.

Vse večje potrebe po patronažni negi

V okolici Ljubljane patronažno službo zagotavljajo občine, stroške izvajanja v celoti krije ZZZS. Tako na primer patronažno varstvo v občini Kamnik zagotavlja tamkajšnji zdravstveni dom dr. Julija Polca s svojo patronažno službo, ki zaposluje 12 patronažnih delavcev. "V občini ni koncesionarjev, ki bi izvajali patronažno službo. Na ravni nege oz. pomoči na domu pa storitev izvaja zavod Pristan s koncesijsko pogodbo," so za STA pojasnili na občini.

Življenjska doba se podaljšuje, vse več starostnikov ostaja v domačem okolju, zato je potreba po patronažnih storitvah, kot pravijo na občini, vse večja. Podatki kažejo, da je bilo lani 17.300 obravnav, v prvi polovici tekočega leta pa že 10.073, kar pomeni, da bo letos obravnav bistveno več. "Pojavlja se tudi to, da se v eni družini obravnavata oba zakonska starostnika, saj so cene storitev za premestitev v domove za ostarele previsoke za svojce," so poudarili.

Največ je kurativnih obiskov

Patronažna služba sledi 14 načelom temeljnih življenjskih funkcij. Največ je kurativnih obiskov, in sicer laboratorijskih storitev, prevezov ran, merjenj vitalnih funkcij. V to službo spadajo obiski nosečnic in novorojenčkov (babiški obiski). Preventivni obiski so namenjeni preprečevanju oziroma spodbudi k izboljšanju zdravstvenega stanja občanov.

"Patronažna služba v občini Dol pri Ljubljani je urejena s koncesijsko pogodbo z dvema izvajalkama, ki opravljata to javno zdravstveno službo za naše občane v obsegu in na način, ki ga določa ZZZS," so za STA pojasnili z občinske uprave. Letno opravita okoli 1.400 obiskov, od tega 200 preventivnih in 1.200 kurativnih obiskov. Tudi v tej občini so potrebe po patronažnem varstvu, kot pravijo, čedalje večje.

Občina Ig je nedavno objavila razpis za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v občini. Rok za prijave je 18. september.

Sa. J.