Svetovni teden dojenja v luči škodljivega vpliva trženja na hranjenje malčkov

Industrijsko pripravljena hrana vsebuje preveč soli in sladkorja

1. avgust 2018 ob 18:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Začenja se svetovni teden dojenja, tokrat posvečen aktualni problematiki trženja industrijsko pripravljene hrane in t. i. mlečnih formul. Oglaševanje teh izdelkov je pogosto zavajajoče.

Ob svetovnem tednu dojenja se poudarja za otroka izredno pozitiven pomen izključnega dojenja do šestih mesecev starosti in nato nadaljevanje dojenja ob postopnem uvajanju druge mešane hrane, kar ima številne prednosti za dojenčka, mater in družbo samo. Kot problematična pa se izpostavljajo industrijsko pripravljena hrana in t. i. mlečne formule. Oglaševanje teh izdelkov je pogosto zavajajoče, poleg tega pa so zaradi vsebnosti sladkorjev in soli neprimerni za malčke. To pozneje lahko pri otroku vodi v navajanje na hitro prehrano, debelost in različne bolezni.

Večina akademskih študij je učinke trženja na hranjenje malčkov ocenila kot škodljive, zmanjšuje se delež izključnega dojenja in njegovega trajanja. "Te formule za rast in razvoj, ki so dodatno razvite za malčke, lahko vsebujejo previsoke količine določenih hranil, predvsem sta problematična sladkor in sol," je pojasnila Mojca Gabrijelčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Siljenje nadomestkov za materino mleko

Mladi starši so izpostavljeni nenehnemu bombardiranju s sporočili o nadomestkih za materino mleko, po predvidevanjih Svetovne zdravstvene organizacije bo leta 2019 tržna vrednost samo teh izdelkov dosegla že 70 milijard dolarjev, trg hrane za dojenčke pa raste s stopnjo več kot 15 odstotkov letno. "Ravno v družinah, ki so socialno šibkejše in si težko privoščijo takšne dodatke, se lahko zgodi, da bodo starši v prepričanju, da za otroka želijo najboljše, denar porabili za dodatke, namesto za zdravo mešano prehrano ali kaj drugega za otroka," je pojasnila. Po njenem mnenju agresivni marketing od ljudi pogosto izpuli denar s "super" hrano, ki otroku prej škodij kot koristi.

Tržna sporočila so vsepovsod, v medijih, na spletu, v raznih nagradnih igrah in vzorčkih. "Mame danes dobivajo številne tržne informacije na načine, ki niso primerni. Mame in otroke je treba zato dodatno zaščititi," je opozorila.

Kljub informacijam, ki jih mladi starši dobijo tako v šoli za starše, v porodnišnici in drugje, se bo morala stroka še bolj povezati in predvsem posredovati enotna sporočila, tekmovanje z velikimi korporacijami pa je boj, ki se nikoli ne konča.

G. K., Helena Lovinčič, Radio Slovenija