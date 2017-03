ZN zgrožen zaradi prodaje materinega mleka iz Kambodže

Kamboške oblasti izvoz vsaj začasno ustavile

Prodaja človeškega mleka kamboških mater, ki ga v ZDA uvaža zasebno podjetje, je naletela na ostre obsodbe. Unicef opozarja, da bi to lahko privedlo do podhranjenosti otrok revnih in ranljivih žensk.

V Združenih državah Amerike vlada veliko povpraševanje po človeškem mleku na tržišču, saj se k tej rešitvi zatekajo matere, ki same ne morejo dojiti svojih otrok. Vendar pa je Sklad ZN za otroke (Unicef) prepričan, da te njihove potrebe ne morejo biti dosežene na račun otrok iz držav v razvoju.

"Materino mleko nikoli ne bi smelo biti uporabljeno za komercialne namene in preko izkoriščanja ranljivih revnih žensk," pravi Unicefova predstavnica v Kambodži Iman Morooka, ki je prepričana, da bi se moralo mleko obravnavati kot človeško tkivo ali kri, zato bi morala biti njegova komercializacija prepovedana.

Opozorila je, da podhranjenost otrok ostaja resen problem v Kambodži, prav dojenje pa je eden od ključnih faktorjev, ki prispeva k otrokovemu zdravju in primernemu hranjenju. Unicef spodbuja dojenje tudi po dopolnjenih šestih mesecih starosti, kar je uradno priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije WHO. "Priporočljivo je, da se vse napore vloži v to, da so otroci dojeni vse do drugega leta starosti, petkrat na dan," pravi Morookova.

Podjetje hvali varno distribucijo

Spletna ponudba materinega mleka v ZDA je obsežna - ženske pa v oglasih trdijo, da se zdravo prehranjujejo in ne trpijo za nobeno boleznijo. Podjetje Ambrosia Labs iz ameriške zvezne države Utah, ki večino tega mleka uvozi iz Kambodže, pa zatruje, da je njihova ponudba varnejša. Pravijo, da pri vseh ženskah naredijo tudi krvne preiskave, da se prepričajo, da so res zdrave. Mleko je med transportom zamrznjejo, po prihodu v ZDA pa še sterilizirano.

Podjetje sta ustanovila Ryan Newell in Bronzson Woods, ki je v preteklosti deloval kot mormonski misijonar v Kambodži. Newell zatrjuje, da spoštujejo WHO-jeva priporočila in zaposlujejo samo matere, ki so naprej šest mesecev dojile svoje lastne otroke. Prepričan je, da kamboškim otrokom ne jemljejo ničesar, saj odkupujejo zgolj viške mleka, ki bi se sicer izgubili, ko bi matere začele odstavljati otroke od svojih prsi.

(Začasna) prepoved izvoza iz Kambodže

Ambrosia Labs zaposluje približno 30 darovalk iz revnih predelov Kambodže, lastnik podjetja pa pravi, da bi brez tega tega dohodka morale nazaj v tovarne oblačil ali pa bi pristale na ulici. "Tem ženskam omogočamo še enkrat večji zaslužek, kot bi ga dobile drugje. Tako lahko ostanejo doma s svojimi otroki, medtem ko bi sicer imele nemogoče delovnike," je dejal Newell.

Kot poroča tiskovna agencija Associated Press (AP) pa so se v zadevo zdaj vmešale tudi kamboške oblasti. Finančni minister Aun Porn Moniroth je do uradne odločitve, ali se posel lahko nadaljuje, prepovedal izvažanje materinega mleka.

