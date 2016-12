V Mariboru dva obsevalnika, zdravnikov ni

28. december 2016 ob 22:16

Maribor - MMC RTV SLO

Ko je že kazalo, da se razmere na mariborski onkologiji obračajo na bolje in da bo bolnikom prihranjena naporna vožnja do Ljubljane, se je ponovno zapletlo.



Najprej je na daljši bolniški stalež odšla edina zaposlena specialistka radiologije, ki je bila usposobljena za obsevanje, nato pa so sodelovanje odpovedali še ljubljanski kolegi, ki so dvakrat na teden prihajali pomagat v Maribor. Tako bodo zgolj končali že začete postopke zdravljenja, novih bolnikov, pa ne bodo več naročali.

V Mariboru stojita dva obsevalinika. Ob nakupu sta bila vredna pet milijonov evrov. V dveh letih so obsevali samo 27 bolnikov, če pa bi delovala z vso zmogljivostjo, bi lahko vsaj 2.000 bolnikom prihranili naporno vožnjo v Ljubljano.

Še huje, njuno nedelovanje oziroma vzdrževanje je bolnišnico stalo milijon in pol evrov. Ob gradnji 35 milijonov evrov vredne onkologije so namreč zanemarili dejstvo, da stavba z drago opremo brez zdravnikov pač ne bo služila bolnikom. Nekdanji direktor pa je ves čas vztrajal, da obsevanje v Mariboru bo.

"Mi smo rekli, da bomo aprila začeli z obsevanju. To za zdaj drži. Na teh rokih kot direktor vztrajam, drugo je pa stvar stroke," je pred časom dejal takratni direktor Gregor Pivec.

Pa se ni zgodilo aprila, niti poleti, šele novembra letos so delno začeli obsevanje s pomočjo ljubljanskih kolegov.

"Torej, tedenski plan je dvakrat na teden prihaja ekipa po eden zdravnik, torej onkolog radioterapevt in eden izvedenec medicinske fizike," je prejšnji mesec dejala onkologinja radioterapevtka Nataša Hrovatič.

A je načrt kmalu propadel, še preden je dobra zaživel. Vse delo je namreč slonelo zgolj na eni radiologinji, ki pa je zdaj odšla na daljši bolniški dopust. "To se je zgodilo prejšnji teden in zaradi tega bomo postopoma, če se ne bo našlo nadomestilo, morali prenehati," je povedal Janez Lencl, vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

Tako bodo bolniki spet obsojeni na 270-kilometrsko vožnjo v Ljubljano in nazaj. Takšno stanje obsoja tudi zastopnica pacientovih pravic. "Prej bi morali razmišljati, kateri kader bo delal na tem področju. Škoda je, da je bila tako draga investicija sprovedena in da ne bo služila pacientom," je povedala Vlasta Cafnik, zastopnice pacientovih pravic.

Dejstvo ostaja, da se na razpise - tudi mednarodne ne - prijavlja nihče,. Pet specializantov pa bo izobraževanje končalo šele leta 2019. Rešitev vidijo v hrvaških zdravnikih ali upokojenih specialistih iz Ljubljane.

Ana Bučar, TV Slovenija