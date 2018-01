V novomeškem domu starejših občanov končali stavko

Ocenite to novico!

Plačilo za praznične dni

11. januar 2018 ob 21:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavkovni odbor je preklical stavko v novomeškem Domu starejših občanov (DSO), ki so jo v sredo začeli tamkaj zaposleni, da bi si zagotovili plačilo dela na praznične dni.

Obe strani sta pri pogajanjih nekoliko popustili, je povedal predsednik stavkovnega odbora Zvonko Vukadinovič. Vukadinovič, sicer predsednik Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, je dejal, da so pri pogajanjih dosegli svojo glavno zahtevo glede plačila dela na praznične dni, zadovoljni pa so tudi pri izpolnitvi drugih zahtev. Odstopa direktorice DSO-ja Milene Dular ne zahtevajo več.

Z vodstvom DSO-ja so podpisali tudi stavkovni sporazum in stavko že danes preklicali. V novomeškem DSO-ju delo tako že poteka po utečenih tirnicah, je še povedal Vukadinovič.

Delali in morali delo še nadoknaditi

Po njegovih besedah je omenjeni sindikat sicer stavko začel, ker je vodstvo zaposlenim med prazniki namesto, da bi jim to delo plačali, kot določa kolektivna pogodba, zadnji dve leti podeljevalo neplačane proste dneve, ki so jih morali ti potem še nadoknaditi.

Zaposleni so morali tako po njegovem mnenju na leto ob enaki plači delati vsaj 11 dni več od svojih kolegov drugje po državi, in so bili zato v neenakopravnem položaju. Glede svojih zahtev so se z vodstvom novomeškega DSO-ja pred stavko sicer večkrat neuspešno pogajali.

Prvič so stavkali v sredo, ko je večina zaposlenih med poldrugo uro trajajočo stavko poskrbela le za nujne in storitve, brez katerih bi bila ogrožena življenja ali pa bi se zdravje oskrbovancev lahko poslabšalo. Doplačilnih storitev niso izvajali, varovance DSO-ja pa so skušali čim manj obremeniti.

Stavka kot delo po pravilih

Danes so stavko nadaljevali v milejši obliki oz. le z delom točno po pravilih, do premika pri pogajanjih pa je prišlo na izredni seji sveta zavoda v sredo popoldne, na kateri so direktorici DSO-ja, ki je pred tem trdila, da pri delovanju zavoda upoštevajo vsa zakonska določila, predlagali, naj stavkajočim ugodi pri zahtevi plačila dela na praznične dni.

Dularjeva je po sredini seji povedala, da bo predlog sveta upoštevala, glede preostalih zahtev pa napovedala nadaljnja pogajanja.

V DSO Novo mesto, ki zaposluje 230 ljudi, sicer med drugim skrbijo za 355 varovancev.