Uslužbenci novomeškega doma za starejše bodo v sredo stavkali

Pogajanja med sindikatom in direktorico so propadla

9. januar 2018 ob 12:51,

zadnji poseg: 9. januar 2018 ob 12:53

Novo mesto - MMC RTV SLO

Zaposleni v Domu starejših občanov Novo mesto bodo jutri ob 9. uri začeli stavkati, saj so bila pogajanja med stavkovnim odborom sindikata zdravstva in socialnega varstva ter direktorico doma neuspešna.

Direktorica zavoda Milena Dular ne privoli, da bi se tudi v novomeškem domu za starejše občane za razporejanje in plačilo nadomestila plače uporabljala določila dogovora, ki to materijo enotno ureja za vse izvajalske organizacije, je sindikat opozoril v sporočilu za javnost.

Dogovor je po njihovih navedbah podpisala ministrica Anja Kopač Mrak, ki pa "ničesar ne ukrene, da bi se določila dogovora udejanjila tudi v DSO NM, čeprav ima večino v svetu zavoda."

Ob tem so še opozorili, da javnim uslužbencem ne izplačujejo nadomestil plače za praznike in da s tem ustvarjajo dodatni dobiček na račun delavcev. "V letu 2017 so morali bolničarji, kuharji, sestre in drugi dejansko opraviti 88 ur več dela kot direktorica Milena Dular in javni uslužbenci v šolstvu, državni upravi in v drugih socialnovarstvenih zavodih," so še poudarili in napovedali, da se bo stavka začela v sredo ob 9. uri.

G. C.