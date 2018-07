Vlada omogočila ZZZS-ju porabo dodatnih 35 milijonov

Kot je znano, bodo prihodki ZZZS-ja letos višji, kot so jih načrtovali s finančnim načrtom. Če se bo trenutni trend nadaljeval, bo ZZZS letos razpolagal s 35 milijoni evrov več sredstev, kot so pričakovali.

Upravni odbor ZZZS je zato pozval predsednika DZ Mateja Tonina in predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja, naj se takoj spremeni odlok o okviru za pripravo proračuna sektorja država ter s tem omogoči porabo sredstev, kolikor se jih bo več nabralo v zdravstveni blagajni. ZZZS želi ta denar usmeriti v skrajševanje čakalnih vrst.

Sprva je sicer kazalo, da vlada odloka ne bo spremenila, pri čemer sta ministrstvi za zdravje in za finance navajali različne vzroke za takšno odločitev. Medtem ko so na ministrstvu za zdravje zagotovili, da so že aprila predlagali spremembo odloka, a da sta jo zavrnila ministrstvo za finance in vlada, pa so na finančnem ministrstvu pojasnili, da je spremembo zavrnila koalicija.