Zdravstvena ministrica: Direktor in strokovna direktorica UKC-ja naj ponudita odstop

Porušeno zaupanje bo težko povrniti

15. junij 2017 ob 14:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc meni, da bi bilo zaradi dogajanja na pediatrični kliniki UKC Ljubljana primerno, da generalni direktor Andraž Kopač in strokovna direktorica Marija Pfeifer ponudita odstop.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je povedala, da skupaj s stroko in ZZZS-jem intenzivno pripravljajo rešitev glede kardiologije na pediatrični kliniki, ki gre v dve smeri.

Tisti del kardiološkega programa na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki je ves čas deloval dobro, naj obdržijo. Za zdravljenje otrok v programu, kjer so se odnosi popolnoma porušili, pa bodo iskali druge rešitve, med drugim je možnost, da bi otroke pošiljali na zdravljenje v tujino, je dejala po seji vlade.

Po njenih besedah je še prezgodaj govoriti, kateri del programa bodo obdržali v Ljubljani in katerega ne. "S stroko intenzivno pripravljamo rešitve. Pričakujem, da bomo sporazum in rešitve našli v desetih dneh," je pojasnila in dodala, da bo pred tem o rešitvi obvestila starše otrok.

Zaradi izgube zaupanja zaposlenih in javnosti v UKC-ju bi se Kolar Celarčevi zdelo primerno, da Kopač in Pfeiferjeva ponudita odstop. Dodala je še, da bo porušeno zaupanje težko povrniti.

