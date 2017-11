Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Neustrezna izvedba sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli v posameznihprimerih že lahko pomeni kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja, če se področje ne bo uredilo, palahko nastane širši javno zdravstveni problem, opozarjajo v ZASSS. Foto: EPA Dodaj v

Šole bi sistematske preglede otrok prepustile staršem, zveza staršev poziva k ureditvi razmer

Zveza poziva pristojni ministrstvi, da pristopita k urejanju razmer na tem področju

3. november 2017 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Takšno ravnanje šol, da k izvedbi sistematskih zdravstvenih pregledov vključijo starše in da bi šole postale le posredovalci naslovov staršev otrok, je v nasprotju z zakonodajo, menijo v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije.

V zvezi v odzivu na problematiko izvajanja sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli pozivajo ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter za zdravje k ureditvi razmer, saj so lahko kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja ter do posebnega varstva s strani države, opozarjajo v sporočilu za javnost in dodajajo, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo aktualno razpravo v zvezi s problematiko izvedbe sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli.

Glede na odziv članov in ugotovitve po pregledu zakonodaje ter dostopne prakse osnovnih šol predstavniki svetov staršev osnovnih šol, povezani v ZASSS, ugotavljajo, da je veljavna zakonska ureditev ustrezna, a bi lahko bila bolj jasna v podzakonskem aktu. Prav tako ugotavljajo, da se pojavljajo težave pri izvedbi teh pregledov v osnovni šoli, pa tudi da neustrezna izvedba teh pregledov v posameznih primerih že lahko pomeni kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja. "Če se področje ne bo uredilo, lahko nastane širši javnozdravstveni problem. Nad sistemsko neurejenostjo tega področja smo starši, povezani v zvezo, naravnost šokirani, saj je posebno varstvo otrok predpisano z najvišjim aktom - ustavo," poudarjajo v zvezi.

Zakon ne omenja staršev

Glede izpostavljene problematike sodelovanja staršev pri izvedbi sistematičnih zdravstvenih pregledov v zvezi pojasnjujejo, da zakon o osnovni šoli ne omenja staršev, da bi sodelovali pri izvedbi teh pregledov. Sicer zakon, kot navajajo, predpisuje sodelovanje šol z zdravstvenimi zavodi že 30 let. Zakonodaja se v več kot tridesetih letih glede izvedbe zdravstvenih pregledov ni spremenila. Po mnenju ZASSS pa tudi niso bili predstavljeni prav nobeni razlogi, kaj šele tehtni razlogi, da bi bilo potrebno sistem, ki velja in je veljal več desetletij, sedaj spreminjati.

"Posamezne težave, ki so povezane predvsem z izvedbo predpisanih zdravstvenih pregledov, ne bi smele biti razlog, da se tako pomembno področje prepušča neurejenemu izvajanju in predvsem, da se nad tem javnim zdravstvenim področjem ne bi ohranil javni nadzor," poudarjajo v zvezi.

Zveza poziva pristojni ministrstvi, da pristopita k urejanju razmer na tem področju. Predvsem ministrstvo za izobraževanje pozivajo, da problema ne rešuje tako, "da z nezakonito prakso prelaga odgovornost na starše, ampak da razreši probleme tam, kjer nastopijo".

T. K. B.