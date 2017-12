Apple se opravičuje za upočasnjevanje starejših iphonov

Napovedujejo se spremembe

29. december 2017 ob 13:02

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriški tehnološki velikan Apple je po valu tožb objavil opravičilo zaradi upočasnjevanja delovanja starejših modelov iphonov in obljubil, da tega ne bo počel več.

Prav tako je obljubil, da bo znižal cene za nadomestne baterije in spremenil programsko opremo za preverjanje delovanja baterije.

Applovi iphoni so nekaj posebnega, saj uporabniki pri njih v nasprotju z drugimi pametnimi telefoni ne morejo sami zamenjati baterije.

Tožbe zaradi upočasnjevanja starih modelov so se začele v času, ko se Apple ubada z upadom prodaje novih dragih modelov, saj se stranke raje odločajo za starejše in veliko cenejše, kot je najnovejši Iphone X za 1000 dolarjev.

Apple je napovedal, da bo od januarja naprej ceno za zamenjavo baterije znižal z 79 na 29 dolarjev za model Iphone 6 ali novejše. Podjetje bo prav tako posodobilo svojo programsko opremo, da bo stranka lahko preverila, kako je z delovanjem baterije, ali je na primer v zadnjih izdihljajih in ali vpliva na delovanje naprave.

Upočasnitve, da bi prisilili v nakup novega?

Apple je že 20. decembra priznal, da lahko programska oprema upočasni delovanje določenih telefonov, ki imajo slabe baterije. To pa menda zato, ker stare baterije delijo energijo po napravi neenakomerno in programska oprema menda potem ugasne telefon, da ga zaščiti.

Uporabniki pa so prepričani, da Apple namerno upočasnjuje stare telefone, da prepriča ljudi v nakup novih. Doslej za to sicer še nihče ni predstavil verodostojnega dokaza, vendar je dima dovolj, da so se začele tožbe, Apple pa je obljubil, da se bo poboljšal.

V ZDA je bilo doslej vloženih najmanj osem tožb, med drugim v New Yorku, Kaliforniji in Illinoisu, Apple pa ima zaradi tega težave tudi s pravosodnimi organi Francije.

K. S.