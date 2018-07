Astronavt slovenskih korenin Ronald Šega obiskal Loški Potok

Iz kraja izhajajo njegovi stari starši

4. julij 2018 ob 17:16

Loški Potok - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Astronavt, general in znanstvenik slovenskega rodu Ronald Šega, ki je sodeloval v dveh Nasinih misijah v vesolju, je obiskal Loški Potok, kamor segajo njegove korenine.

Občina Loški Potok je Ronaldu Šegi naziv častnega občana podelila že pred desetimi leti, a se je priložnost, da ga tudi osebno sprejme, ponudila šele zdaj.

Pri 66 letih je še vedno dejaven. Kot upokojeni general in nekdanji podsekretar ameriških zračnih sil, ki je objavil več kot 100 znanstvenih razprav, predava fiziko na Univerzi Kolorado, zdaj pa je vendarle našel dovolj časa za nekajdnevni obisk Evrope in rojstnega kraja svojih prednikov.

Šega je bil nad sprejemom navdušen. "Ta obisk je zame v marsičem poseben, še zlasti zato, ker sem s seboj prvič pripeljal tudi družino. Prav vznemirjen sem, ko srečujem daljne sorodnike, spoznavam kraj, v katerem so živeli moji predniki, pa čudovito cerkev na vrhu hriba v Loškem Potoku, kjer sta se poročila moja stara starša."

Nad obiskom domovine prednikov je bil navdušen tudi eden izmed obeh sinov Ronalda Šege, 16-letni Jack. O Sloveniji ni vedel prav dosti, mislil je, da gre za deželico z malo prebivalci, toda: "Ko sem dejansko prišel sem, pa sem ugotovil, da je zelo lepa in mirna, še posebej mi je bila všeč Ljubljana."

V Loškem Potoku so ponosni na vse svoje rojake, ki so tako ali drugače uspešni, pa je dodal tamkajšnji župan Ivan Benčina: "Mi smo veseli, da imamo prvega Slovenca, ki je bil v vesolju, da izhaja ravno iz naših krajev. V bistvu smo dejansko ponosni in veseli, da se je danes oglasil pri nas, da smo mu podelili najvišje občinsko priznanje."

Šega je na dveh Nasinih misijah v vesolju preživel 77 dni, med drugim tudi, ko se je ameriški raketoplan leta 1996 združil z rusko postajo Mir, še prej pa je v orbito ponesel slovensko zastavo.

Nazadnje je Slovenijo obiskal pred dvema letoma, ko ga je sprejel predsednik DZ-ja.

Astronavti s slovenskimi koreninami so še Jerry Linenger, Sunita Williams in Randy Bresnik.



Avdio: Šega leta 2015 za Val 202



Marko Škrlj, Radio Slovenija, Al. Ma.