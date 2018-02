Bruselj poziva tehnološke velikane k večji zaščiti uporabnikov

Google naj bi se najbolj približal zahtevam Bruslja

15. februar 2018 ob 13:41

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Evropska komisarka za pravosodje, pravice potrošnikov in enakost spolov Vera Jourova je Facebook, Twitter in Google pozvala, naj okrepijo prizadevanja za uskladitev svojih pravil in pogojev uporabe z evropsko zakonodajo. Predloge, ki so jih omenjena podjetja doslej poslala v Bruselj, je označila za nezadostne.

Po mnenju Bruslja in potrošniških organizacij je trojica podjetij le delno odgovorila na pomisleke glede njihove odgovornosti in glede načina, kako svoje uporabnike obveščajo o umiku vsebin ali prekinitvi pogodb.

Države članice so lani marca glede prej naštetih vprašanj zahtevale spremembe, med drugim imajo možnost, da podjetjem, ki kršijo pravila, izdajo kazni. "Pravila EU-ja, ki veljajo glede pravic potrošnikov, je treba spoštovati, in če podjetja tega ne počno, bi morala biti sankcionirana," je dejala evropska komisarka Vera Jourova. "Nekatera podjetja zdaj izboljšujejo svoje platforme, da bodo varnejše za potrošnike, je pa nesprejemljivo, da se to dogaja tako počasi." To po njenem potrjuje potrebo po novem dogovoru za zaščito potrošnikov.

Po pisanju različnih medijev naj bi Google z najnovejšim predlogom večinoma upošteval zahteve potrošniških organizacij, Facebook, predvsem pa Twitter pa sta le delno upoštevala navodila.

K. T.