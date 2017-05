Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Planica 360 je nastajala v orodju Viar 360, ki je preprost urejevalnik virtualnih zgodb. Virtualno Planico 360 si oglejte na strani Viar 360. Za najboljši pogled priporočamo ogled v mobilni aplikaciji Viar 360 Player za Android ali iPhone, kamor prilepite URL naslov zgodbe. Projekt Planica 360 je RTV Slovenija premierno predstavila na konferenci Eurovision Connect v Ljubljani. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dolina pod Poncami virtualno - vstopite, kamor do zdaj še niste mogli

Gledalci spoznavajo točke, ki so zanje nedostopne

27. maj 2017 ob 06:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

RTV Slovenija je pripravila prvo zgodbo v virtualnem okolju. Planica 360 dokumentira zaključek svetovnega pokala v skokih. Z VR očali je izkušnja še posebej zanimiva, saj gledalca postavlja v središče dogajanja.

Po uvodnem pozdravu novinarke Anje Hlača Ferjančič gledalec sam izbira, ali si bo ogledal skakalnico, tribune, novinarsko središče in studie ali pa vstopil v produkcijske tovornjake RTV Slovenija ter poletel s helikopterjem iz Kranjske gore v dolino pod Poncami. V prihodnjih dneh bo izdan tudi kratek dokumentarni film v 360-stopinjski tehniki, ki predstavlja Planico, kot jo vidi komentator Boštjan Reberšak.

"Pripovedovanje v virtualni resničnosti je smiselno takrat, ko je prostor pomemben del zgodbe. Planica je ravno to; sodoben in nov nordijski center obdan s čudovito naravo. Hkrati je to eden največjih dogodkov pri nas, Planica 360 pa je priložnost, da obiskovalci podoživijo tekmovanje ali spoznajo točke, ki so zanje nedostopne," prvi idejni vodja projekta Matej Praprotnik, ki ga je izvedel ob pomoči Reberšaka in Matjaža Celiča. Prve testne posnetke so naredili teden pred Planico, glavnina produkcije pa je nastala od srede do nedelje v času tekmovanj.

360-stopinjske fotografije in video posnetke že nekaj časa podpirata tudi Facebook in Youtube. Za najboljšo izkušnjo si jih je dobro ogledati na mobilnih telefonih, ki se odzivajo na gibanje. Še boljši je pa ogled z VR očali. Vse Youtubove posnetke v 360-stopinjskem načinu si je možno ogledati v VR načinu. Potrebna so le očala za virtualno resničnost; najcenejša so iz lepenke, najbolj pa navdušijo boljša, kot na primer Samsung Gear.

"Dokler nismo spoznali urejevalnika Viar 360, si je bilo težko predstavljati, kako bi vse skupaj povezali v zgodbo. Viar 360 je nekakšen Wordpress za virtualno resničnost, torej preprost urejevalnik, ki pride prav vsem, ki bi želeli pripovedovati zgodbe v VR okoljih. Ideje še prihajajo. Med urejanjem se je izkazalo, da imamo dovolj posnetkov za kratek 360-stopinjski dokumentarec, na kar prej nismo pomislili," je povedal Praprotnik, pomočnik direktorja za strateška vprašanja na Radiu Slovenija.

360-stopinjski video še ni virtualna resničnost

Fotografije in video posnetki v 360-stopinjskem načinu hitro navdušijo, manjka pa jim interaktivnost virtualnega okolje. Spletno orodje Viar 360 rešuje prav to. Pripovedovalcem omogoča, da izdelajo interaktivno izkušnjo. Pripovedovalec lahko posnetkom doda plast informacij in prehodnih točk, ki uporabniku omogočajo preprosto raziskovanje prostora. "V postprodukciji je bilo veliko vprašanj, kako sploh pripovedovati, kam postavljati točke in prehode, da bo pripovedovanje čim bolj intuitivno. Potreben je bil izbor in manjši grafični popravki. Eno izmed glavnih vprašanj je bilo, ali želi uporabnik več možnosti izbire ali manj. Šele ko bomo pogledali analitiko, bomo zares vedeli, kaj funkcionira in kaj ne. Učimo se tudi od odziva uporabnikov," je povedal Praprotnik.

Praprotnik je prepričan, da se bo virtualna resničnost pojavljala tudi v novinarstvu: "Verjamem, da je virtualna resničnost izjemna priložnost za pripovedovanje in včasih se ga bo posluževalo tudi novinarstvo. Velik potencial vidim v izobraževanju. Z razliko od klasičnega pripovedovanja je tukaj gledalec v središču dogajanja in vse se dogaja okoli njega. Največja vrednost za uporabnika je, da je del zgodbe. Anja Hlača Ferjančič nagovori tebe, ki vstopaš v virtualno Planico."

Novo poglavje v športnem novinarstvu

"Morda bo to novo poglavje v športnem novinarstvu, kar se bo najbrž videlo že na naslednjih olimpijskih igrah. Tehnologija še ni zelo razširjena in le malo ljudi ima priložnost, da zgodbo podoživi v virtualnem okolju. Gre za nov format in novo industrijo, ki bo najverjetneje postala domena razvedrila, v okviru RTVSLO, pa upam, izobraževanja," še dodaja Praprotnik.



Najbolje boste to spoznali s sprehodom po Planici. Planica 360 je tako priložnost, da podoživite izjemno športno prireditev, ali pa jo spoznate še nekoliko bolje, saj prikazuje podrobnosti, ki so navadnim obiskovalcem nedostopne. Za najboljšo izkušnjo priporočamo ogled v mobilni aplikaciji Viar 360 Player za Android ali iPhone, kamor prilepite URL naslov zgodbe.

