Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 17 glasov Ocenite to novico! Sprednji del letala vizualno spominja na obliko belega kita, ki mu pravimo tudi beluga. Foto: Reuters Beluga XL je bil izdelan zato, da bo lahko prevažal šest ton več tovora kot dozdajšnja transportna letala Beluga, ki danes večkrat na dan pristajajo v Broughtonu. Foto: Reuters Sorodne novice Bo Airbus prenehal izdelovati superjumbo A380? Foto: Nenavadno transportno letalo beluga bo dobilo naslednika Dodaj v

Foto in video: Airbusov orjaški veseli kit Beluga XL poletel v nebo

Transportno letalo bo začelo leteti naslednje leto

19. julij 2018 ob 13:20

Pariz - MMC RTV SLO

Airbus je v Toulousu v Franciji opravil poskusni polet svojega novega transportnega letala Beluga XL, ki je največje transportno letalo evropskega letalskega velikana.

Transportno letalo bo s tem začelo desetmesečno poskusno obdobje, v katerem bo opravilo 600 ur leta, preden ga bodo poslali v obtok leta 2019. Po koncu testne vožnje je družba na Twitterju zapisala "Whale done!", namesto "well done", besedna igra, ki pomen "dobro opravljeno delo" nadomešča s "kit je opravil svoje".

Snovalci njegove oblike so iskali navdih v belem kitu - belugi, po katerem nosi tudi svoje ime. Njegova konica sledi obliki glave te vodne živali z zašiljeno konico v obliki kitovega nosu, svetlikajočih se modrih oči ob strani in ust v obliki nasmeška, kar je bila sicer ideja zaposlenih na Airbusu.

"Vseh šest primerov oblikovne podobe letala, ki so jih predlagali naši zaposleni, spoštuje identiteto znamke, hkrati pa se premika od konvencionalnega na nekonvencionalno, ob čemer dodaja kanček zabave," je dejal vodja znamčenja na Airbusu Tim Orr.

Prevažal bo letalske dele iz tovarn

Transportno letalo Beluga XL bo od leta 2019 postopoma nadomestilo obstoječih pet letal flote Beluga ST, ki prevažajo vsa Airbusova letala iz različnih tovarn po Evropi, kot recimo, letalska krila, ki jih izdelujejo v Broughtonu v Veliki Britaniji, do sestavljanja delov v Toulousu (Francija) in Hamburgu (Nemčija).

V dolžino meri kar 63,1 metra, v višino pa 18,9 metra, kar ustreza višini trinadstropne zgradbe. Na leto bo opravil kar 6,5 milijona kilometrov.

Zanimiva dejstva o letalu si lahko pogledate tudi v spodnjem videoposnetku:

K. Št.