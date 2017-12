Foto: Izbrane vesoljske fotografije leta 2017

Izstrelitev Sojuza Esa je 28. januarja 2017 v orbito poslala satelit Hispasat 36-W. Izstrelitev na raketi Sojuz se je zgodila v Francoski Gvajani. Satelit je del Esine platforme SmallGEO, s katero želi ugoditi zahtevam telekomunikacijskega trga po bolj prilagodljivih, modularnih platformah. Foto: ESA–Manuel Pedoussaut

Evropa na vesoljski postaji Še en evropski astronavt na Mednarodni vesoljski postaji, Francoz Thomas Pesquet. 13. januarja 2017 je opravil svoj prvi vesoljski sprehod. V 5 urah in 58 minutah je izvedel nadgradnjo baterij postaje. Tukaj je še v zračni zapori, čakajoč na izhod. Foto: ESA/NASA

V enkapsulacijo Satelit Sentinel-2B tik pred enkapsulacijo v raketo Vega na evropskem vesoljskem izstrelišču v Francoski Gvajani. Izstreljen je bil 7. marca 2017. Sentinel-2B je okoljski satelit, ki zdaj nenehno opazuje Zemljo. Skupaj s "partnerjem", satelitom Sentinel-2A, vsakih pet dni posname globalno stanje, kar pripomore k spremljanju gozdov, onesnaževanja voda, beleženju naravnih katastrof ... Foto: ESA–Manuel Pedoussaut

Jezero MacKay Kako pa izgleda "delo" prej omenjenega Sentinela 2B? Tako. Med kalibracijo instrumentov je posnel jezero MacKay v Avstraliji, slano in presihajoče, vidno le po obilnih padavinah. Zelena in modra nakazujeta prisotnost puščavskega rastlinja ali alg, pa tudi vlage in mineralov (večinoma soli). Posnetek vsebuje tudi svetlobo, ki človeškemu očesu ni vidna. Foto: Esa/Copernicus Sentinel

Sonce vzhaja Sončni vzhod z Mednarodne vesoljske postaje razsvetljuje ozračje. Astronavti doživijo kar 16 takšnih prizorov na 24 ur, saj ISS Zemljo obkroži v let 90 minutah. Fotografijo je posnel Thomas Pesquet. Foto: ESA/NASA

Evropski podporni modul Še nedavno je pod imenom ATV tovoril živež in opremo na Mednarodno vesoljsko postajo, zdaj pa ima še bolj visokoleteče cilje. Po novem nosi naziv Evropski podporni modul (European Service Module) in bo del ameriške vesoljske ladje Orion. Tiste, ki bo (po napovedih Nase) peljala astronavte na Mesec, pa do Marsa in nazaj. Nasa prispeva samo kapsulo Orion, Evropski podporni modul pa bo privijačen na zadnjo stran skrbel za elektriko, vodo, kisik in dušik, nadzor temperature in še pogonske sisteme zapovrh. Na fotografiji je dejanski primerek, ki ga pripravljajo za odhod v ZDA. Pod rdečimi pokrovi je 11 potisnikov 490 N R-4D-11, ki jih je izdelal Aerojet. Zamuda pri izdelavi Evropskega podpornega modula je sicer med razlogi za časovno odmikanje prve izstrelitve rakete SLS in Oriona, natančneje misije EM-1. Zdaj je postavljena v leto 2019. Foto: Esa

V čakanju na Merkur Esino naslednje železo v ognju je BepiColombo; pripravlja ga v sodelovanju z japonsko Jaxo. To sta pravzaprav dve sondi v enem. Opravili bosta dva obleta Venere, nakar bosta krožila okoli najmanjšega in Soncu najbližjega planeta Osončja: Merkurja. Izstrelitev je pričakovati v letu 2018, zdaj pa sta napravi še podvrženi raznim preizkusom. Na fotografiji je akustični test. Mogočni zvočniki po sobani spuščajo hrup, primerljiv z vzletom rakete, inženirji pa spremljajo, kako ga BepiColombo prestaja. Foto: Esa/C. Carreau

Astronavtka in tajkonavti Kitajska je vesoljsko dokaj izoliran narod. Je v konfliktnem razmerju z ZDA, saj slednje prepovedujejo kakršno koli sodelovanje na tem področju, med drugim zato Kitajske ni na ISS-ju. Obe državi pa tudi posegata po sistemih za uničevanje satelitov, kar nakazuje na potencial orbitalnih spopadov nekje v prihodnosti. Evropa - po drugi strani - kaže nekoliko bolj iztegnjeno roko proti azijski velesili in izvaja omejeno sodelovanje. Na fotografiji je skupni trening astronavtke Samanthe Cristoforetti in tajkonavtov, kako preživeti na morju, 14. avgusta 2017. Foto: Esa/Stephane Corvaja

Sončni mrk iz orbite Američani so bili 21. avgusta 2017 priča popolnemu Sončevemu mrku. Esin astronavt Paolo Nespoli ga je užival z edinstvenega zornega kota: Mednarodne vesoljske postaje na 400 kilometrih nadmorske višine. Foto: Esa/Nasa

Tako snemajo Takole pa je prej omenjeni Nespoli snemal Zemljo. Foto: Esa/Nasa

Packa Med nastajajočim Sončevim mrkom se je na ploskev Sonca prilepila packa - Mednarodna vesoljska postaja. Foto: Nasa/Bill Ingalls

Orkan Maria Nespoli je 21. septembra letos v fokus ujel orkan Maria. Foto: Esa/Nasa

Komet še nikoli tako od blizu Poslednja fotografija Rosette pri repatici 67P, posneta tik pred pristankom in ugasnitvijo sonde. Posneto površje meri 1 meter, ena pika predstavlja dva milimetra. Fotografija ni ostra, ker Rosetta ni bila narejena za takšno bližino, temveč za delovanje/fotografiranje z desetin kilometrov stran. Nastala je 30. septembra 2016, letos so jo rekonstruirali. Foto: ESA/Rosetta/MPS-OSIRIS-MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Zid Hertzove sobane Koničasta in ogljika polna pena prekriva zidove Esine Hertzove sobane, kjer simulirajo "neskončno praznino" vesolja. Vpija radijske valove, zato lahko v njej testirajo sonde ter druge naprave brez motečih odmevov. In ker služi tudi kot odlična zvočna izolacija, raziskovalci delo v njej pogosto opisujejo kot nekoliko shrhljivo. Foto: Esa/G. Porter, CC BY-SA 3.0 IGO

Karta ogljikovega monoksida Esin satelit Copernicus Sentinel-5P od 13. oktobra 2017 meri prisotnost ogljikovega monoksida v ozračuju. Na meritvi so vidne visoke koncentracije tega plina nad Azijo, Afriko in Južno Ameriko. Sentinel-5P izdela eno takšno karto vsakih 24 ur. Foto: Copernicus Sentinel/SRON/Esa

Kalifornija v plamenih Kalifornijo (ZDA) so letos zajeli obsežni požari, po podatkih lokalnih oblasti najhujši v znani zgodovini. 200.000 ljudi je moralo zapustiti domove. Satelit Sentinel-2 je 5. decembra 2017 ujel obsežna območja v ognju nad Los Angelesom. Del požara, imenovan Tomažev ogenj, je zajel skoraj celotno mesto Ojai, vidno na levem robu fotografije. Foto: Copernicus Sentinel/Esa/CC BY-SA 3.0 IGO

Dim in ogenj Ogenj je posnel tudi Nasin satelit Terra.

Nazaj na trdna tla Esin astronavt Paolo Nespoli se je z ISS-ja nazaj na Zemljo vrnil 14. decembra 2017. Spust je opravil v kapsuli Sojuz MS-05, ki je morala Nespolija ter še dva potnika (Randy Bresnik, Nasa in Sergej Rjazanski, Roscosmos) varno upočasniti s hitrosti 28.800 kilometrov na uro vse do ničle. Zdaj jih čaka rehabilitacija, saj življenje v orbiti škoduje človeškemu telesu, še najbolj kostem, mišicam in očem. ISS bo astronavte takole sprejemal in vračal še predvidoma do leta 2024. Foto: Esa/Stephane Corvaja

Rakete se vračajo Pristanek prve stopnje rakete Falcon 9. Podjetje SpaceX se je že proslavilo s številnimi pristanki, 30. marca letos pa je vrnjeno stopnjo tudi ponovno poslalo v vesolje. Začela se je torej doba večkrat uporabnih raket, ki utegne precej poceniti potovanja v orbito in dlje. Za koliko, pa še ni znano. Morda precej manj, kot so upali v SpaceX, saj številk še niso razkrili.

Predzadnji Galilei Evropski navigacijski sistem Galileo je skoraj popolnjen. Predzadnja pošiljka s štirimi sateliti (Galileo 19-22) je bila v orbito poslana na raketi Ariane 5 z izstrelišča v Francoski Gvajani 12. decembra 2017 ob 19.36 po našem času (let VA240). Naslednje leto sledi še poslednja pošiljka. Sistem Galileo sicer že deluje, za enega od nadzornih središč se poteguje Slovenija. Foto: Esa/Manuel Pedoussaut

Naš planet v letu 2017 Ameriški satelit GOES-16, ki deluje od 19. novembra 2016, je ustvaril najnatančnejšo fotografijo planeta Zemlja do zdaj. Zemljo opazuje in fotografira ves čas in nemoteno, saj se nahaja v geostacionarni orbiti 35.000 kilometrov nad tlemi. Tale fotografija je nastala 15. januarja 2017, in ker je agencija ameriška, so se osredinili na svojo celino. V polni ločljivosti je na voljo tukaj: https://www.nesdis.noaa.gov/sites/default/files/assets/images/abi_full_disk_jan_15_2017_high_res.jpg

Štiri milijarde let skupaj Ameriški satelit GOES-16 je geostacionarne orbite posnel Mesec in Zemljo. Telesi sta par že dobri štiri milijarde let, a se polagoma ohlajata in oddaljujeta. Foto: NOAA/NASA

Zlato, srebro in 7 milijard evrov Razvijajo in izdelujejo ga že od leta 1996, stal je že skoraj 7 milijard evrov. Naslednji veliki vesoljski teleskop, James Webb, je kljub temu še več kot leto dni od izstrelitve. Prestavitev gre na račun testiranj, saj resnično ne sme iti nič narobe, ko bo enkrat več kot milijon kilometrov stran od Zemlje. Na levi strani je navidez srebrna (a v resnici aluminijasta) zaščita pred pekočim Soncem v obliki pet platen, na desni sam pozlačeni teleskop pred preizkusom odpornosti na nizke temperature. Napredek je, izstrelitev predvidena med marcem in julijem 2017. Lahko samo upamo, da pri izstrelitvi ne bo šlo kaj narobe. To je vedno - in še preveč - možno. Foto: Nasa/Chris Gunn

Razpoka v ledu Ledena plošča Larsen C na Antarktiki je konec leta 2016 začela kazati znake razpadanja. Manjša razpoka iz leta 2010 je zrasla vse do 150 kilometrov dolžine, 10 metrov širine, kar je vidno na tej fotografiji, globoka pa je bila več sto metrov. In to še ni vse ...

Odlom plošče Poleti 2017 je razpoka dovolj napredovala, da se je od plošče Larsen C odlomila tretja največja (znana) ledena gora v zgodovini, A-68A, velika kot Štajerska. Posnetek je izgotovil Nasin satelit Terra.

Enkelad za Saturnom Saturnova aktivna, vode polna luna Enkelad se navidez potaplja v plinski ocean. Posnetek je nastal 13. septembra 2017 in je med zadnjimi, ki jih je sonda Cassini posnela pred koncem misije. Cassini je tu 1,3 milijona kilometrov od Enkelada in 1 milijon od Saturna. Ena pika predstavlja 8 kilometrov. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Domača kepa Malo pred neizbežnim koncem je sonda Cassini še zadnjič uzrla domači planet. Zemlja in Mesec sta le piki med Saturnovimi prstani, na fotografiji, posneti 12. aprila 2017.

Jug mogočnega Jupitra Plinski velikan Jupiter ima od letos človeškega spremljevalca, sondo Juno. Na posnetku je južna polobla planeta, polna filigranskih in mogočnih neviht, vrtincev, mešanic in vzorcev. Posnetek je nastal 24. oktobra 2017 z razdalje 33.115 kilometrov. Ena pika predstavlja 22.3 kilometra.

Van Gogh? Še detajl s severne poloble, ki spominja na dela Van Gogha. Fotografija je nastala 24. oktobra 2017 z razdalje 18.906 kilometrov. Ena pika predstavlja 12,5 kilometra.

Blizu je švignil Asteroid 2014 JO25 je bil odkrit pred nekaj leti, tik pred bližnjim obletom Zemlje, pri 1,7 milijona kilometrov oddaljenosti, kar je sicer z našega vidika veliko, z vesoljskega pa pedenj. Velik je slab kilometer in spada med Zemlji nevarna nebesna telesa. Obstaja torej možnost - ne prav velika - da bo v prihodnjih stoletjih trčil v naš planet. Posnetki v radijski svetlobi so nastali aprila leta 2017, ena pika predstavlja 8 metrov.

Praznični okraski Pojdimo malo dlje vesolje, širše po domači Galaksiji. Na posnetku vesoljskega teleskopa Hubble je nekaj, kar sliči na božični okrasek. To je planetarna meglica NGC 6326, skupek ogromnih oblakov prahu in plinov, ki jih razpihuje ter greje zvezda na koncu svoje življenske poti, skrivajoč se nekje na sredini. Ta intenzivno žarči v ultravijolični svetlobi, zato okolišnja kisik ter vodik (ionizirana) žarita v rdečih ter modrih odtenkih. NGC 6326 se nahaja 11.000 svetlobnih let stran od Zemlje.

Dva milijona zvezd Natančna karta dveh milijonov zvezd domače Galaksije, kot jih je 3D-locirala misija Gaia.Na posnetku je del galaktične ravnice, na desni strani je vidno ozvezdje Orion. To je sicer le izsek veliko večje baze podatkov, vsebujoče prek milijardo zvezd, od tega 400 milijonov (do zdaj) novoodkritih. Pri misiji Gaia aktivno sodelujejo številni Slovenci. Foto: ESA/Gaia/DPAC

Zvezdni metež Kroglasta zvezdna kopica Messier 79, ki se nahaja 41.000 svetlobnih let stran, na le 118 svetlobnih letih razdalje združuje kar 150.000 zvezd. Nekatere izmed njih so pradavne, stare do 11.7 milijarde let. Hubblova ekipa je posnetek izdala decembra letos, ker jo spominja na snežni metež.

Kozmično trčenje v teku Pojdimo še dlje v vesolje, izven domače Galaksije k drugim meglenicam, spet s pomočjo Hubbla. Na posnetku je NGC 5256, par galaksij v postopku združevanja; njuni jedri sta trenutno le še 13.000 svetlobnih let narazen. Objekt z drugim imenom Markarian 266 se nahaja 350 milijonov svetlobnih let stran. Fotografija je nastala leta 2008 in bila z novimi podatki ozaljšana decembra 2017.

Spokojna in eksplozivna Meglenica ESO 580-49, navidez spokojna, v praksi pa vir izjemno močnih izbruhov gama žarkov, ki smo jih zaznali tudi na Zemlji. Nahaja se 185 milijonov svetlobnih let stran.

Kjer zlato raste 17. avgusta 2017 sta LIGO in Virgo, observatorija za težnostne valove, hkrati zaznala signal združujočih se dveh nevtronskih zvezd. 12 ur zatem so našli izvor v osvetju NGC 4993, kar je posnel še Hubble in tam posnel prvo kilonovo sploh. To optično viden del dogodka, kjer nastajajo dragoceni elementi, npr. zlato.

Vsiljivci Pogled globoko v vesolje v okviru Hubblovih Mejnih polj (Frontier Fields) vsebuje stotine oddaljenih osvetij in zelo bližnje vsiljivce. Medtem ko je Hubble zrl daleč stran, so vidno polje prečkali asteroidi in poskrbeli za moteče črte. Posnetek je sicer izsek precej večje fotografije. Toplo priporočamo ogled polnoločjivostne inačice in vsaj večminutno čudenje podrobnostim. Samo pomislite, da je v vsaki izmed galaksijih lahko milijone "Zemelj" z nešteto civilizacijami, ki so in bodo. Tukaj: ttps://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/image1stscihp1733af2146x2400.png