Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zaradi depresije si po podatkih WHO-ja vsako leto življenje vzame skoraj 800.000 ljudi. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ketamin se kaže kot eden največjih prebojev pri zdravljenju depresije

Pogosto se ketamin uporablja tudi kot prepovedana droga na zabavah

2. junij 2017 ob 10:01

London - MMC RTV SLO

Prvi testi zdravljenja bolnikov z depresijo s ketaminom kažejo izredno pozitivne rezulatate, zato britanski zdravniki pozivajo k širjenju testiranj in močnejšemu financiranju.



Anestetik ketamin se že več kot pol stoletja uporablja v medicini in veterini in se ga pogosto povezuje tudi z zlorabami na zabavah. Zdaj pa ga zdravniki in psihiatri vidijo kot zdravilo, ki bi lahko povsem spremenilo življenje ljudem s kronično depresijo, piše Guardian.



"Čeprav bo potrebnih še veliko več raziskav, bi ketamin lahko pomenil spremembo v paradigmi zdravljenja," je dejal profesor Allan Young s kolidža Royal College of Psychiatrists. Z njim se strinja tudi višji predavatelj na King's Collegeu James Stone, ki je poudaril, da sodeč po raziskavah ketamin omili samomorilske misli v manj kot uri.



Zakaj je ketamin tako učinkovit, nihče ne ve. Depresija je namreč motnja v delovanju možganov, kjer gre za preveliko povezanost dela možganov, odgovornega za čustveno uravnavanje, z drugimi deli možganov. Predvidevajo, da ketamin zmanjšuje to povezanost.



Vendar je trenutno v raziskavo vključen le 101 bolnik, od katerih jih 40 odstotkov kaže stabilno okrevanje po terapiji s ketaminom. Da bi zdravljenje lahko postalo širše dostopno, pa bo potrebnih več raziskav in denarja, saj je vzpostavljanje raziskovalnih centrov drago. Zato strokovnjaki pozivajo britansko vlado, naj poveča financiranje raziskav, saj se v nasprotnem primeru bojijo, da bi se zdravstveni potencial ketamina lahko izgubil.

A. Č.