Kitajska zasadila lopate za gradnjo prvega gozdnega mesta

Projekt bo pokazal, ali je uresničljiv

30. junij 2017 ob 12:57

Ljudžov - MMC RTV SLO

Na Kitajskem so začeli graditi nov izredno ambiciozen projekt. Gre za gozdno mesto, ki bo energetsko samozadostno in ki naj bi dokazovalo, da je mogoče sobivanje sodobnega človeka in narave.



Projekt je zasnoval italijanski arhitekt Stefano Boeri, ki je na podlagi milanskega "navpičnega gozda" za Nanking na Kitajskem najprej zasnoval dve podobni stolpnici, zdaj pa je šel še korak dlje in zasnoval celotno mesto za 30.000 prebivalcev, poroča portal IFLScience.



Sodeč po sporočilu na spletni strani omenjenega arhitekta, bo mesto, ko bo dokončano, zmožno vsrkati skoraj 10.000 ton ogljikovega dioksida in proizvesti 900 ton kisika. Z mestom Ljudžov bo povezano prek železnice, sončni paneli bodo skrbeli za obnovljivo električno energijo, geotermalna energija pa bo skrbela za klimatiziranje prostorov. V mestu bo 40.000 dreves in skoraj milijon rastlin več kot 100 različnih vrst.



Stavbe v mestu bodo narejene po vzoru milanskega navpičnega gozda – gre za stavbe, ki so navzven prepredene z rastlinjem, katerih vloga je proizvajati mikroklimo, vlago in vsrkavati ogljikov dioksid ter škodljive majhne prašne delce.



Mesto, ki naj bi bilo prikaz sodobnega sobivanja človeka in narave, bo prvo te vrste na svetu. Končano naj bi bilo že leta 2020, čas pa bo pokazal, ali bo zaživelo ali pa bo bolj podobno Ordosu, načrtno narejenem mestu v notranjosti kitajske Mongolije, v katerem naj bi živelo milijon ljudi višjega srednjega razreda, zdaj pa tam živi zgolj nekaj deset tisoč prebivalcev.

A. Č.