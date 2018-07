Ljubitelji kač, pozor! Raziskovalci so odkrili prvi fosil kačjega mladiča.

Kačji mladič se je ujel v jantar, ki je njegovo okostje ščitil 99 milijonov let

19. julij 2018 ob 20:52

Nepijido - MMC RTV SLO

Raziskovalci so odkrili prvi fosil kačjega mladička. Takšno odkritje je svojevrsten čudež – kačje okostje se zaradi svoje izjemne krhke zgradbe v naravi namreč ohrani zelo redko.

V azijski državi Mjanmar so raziskovalci v velikem kosu jantarja odkrili mladiča kače vrste Xiaophis myanmarensis. Omenjena vrsta kač je dokončno izumrla pred približno 99 milijoni let, ogrodje kače, ki se sicer ni ohranilo v celoti, pa se popolnoma ujema s skeleti kač, ki po Zemlji lezejo danes.

Ogrodje kače v jantarju meri pet centimetrom. Strokovnjaki predvidevajo, da je celotno telo kače v času njenega življenja verjetno merilo osem centimetrov. Fosil ne zajema lobanje, prav zaradi te pomanjkljivosti pa so znanstveniki sprva sklepali, da gre za fosil strige ali stonoge.

Redki ohranjeni primerki

Fosilov kač je izjemno malo. "Kačje okostje se zaradi izjemne krhkosti v naravi ohrani zelo redko," je za The New York Times povedal Michael Caldwell, paleontolog iz kanadske univerze. Znanstveniki so bili ob odkritju torej izjemno začudeni – okostje mladičev je namreč še veliko bolj lomljivo.

Ohranilo se je zgolj zaradi enega razloga. "Če bi kača poginila na običajnem kosu kamnine se njen skelet zagotovo ne bi ohranil, saj bi težke kamnine okostje popolnoma razdrobile. Ta mladič je imel veliko nesrečo – ujel se je v lepljiv jantar, ki je okostje popolnoma zaščitil," je še pojasnil Caldwell, piše portal ScienceNews.

Celoten članek v angleškem jeziku si lahko preberete na spletni strani ScienceAdvances.

K. Ši.