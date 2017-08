Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Večina zaseženih pošiljk je prispela iz azijskih držav. Foto: BoBo Sorodne novice Zasegli za 230 milijonov evrov ponarejenih živil Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Med poštnimi paketi tudi steklenice s kačami in pepelnik iz krokodilje kože

Zasežene poštne pošiljke

14. avgust 2017 ob 10:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Finančna uprava je letos v poštnih pošiljkah odkrila in zasegla marsikaj - od mazila s strupom kraljevske kobre iz Vietnama do steklenic s kačami v alkoholu.

V prvi polovici leta so v poštnih pošiljkah odkrili in nato tudi zasegli mazilo Cobratoxan, ki vsebuje strup kraljevske kobre iz Vietnama, nagačenega sokola iz Kazahstana, kaviar iz Ukrajine in kaktus iz Tajske. Uslužbenci mobilnih oddelkov pa so zasegli trofeji volčje glave iz BiH in v dveh primerih kaviar iz Ukrajine.

Finančna uprava RS-ja namreč opravlja tudi nadzor nad vnosom in iznosom živalskih in rastlinskih vrst, zaščitenih po konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Kot so zapisali za STA, so lansko leto v devetih primerih skupaj zasegli 13 primerkov, zaščitenih po omenjeni konvenciji. Pretežni del - večinoma gre za kose raznih usnjenih izdelkov - so odkrili v poštnih pošiljkah, ki so prispele iz azijskih držav, uslužbenci mobilnih oddelkov pa so obravnavali dva tovrstna primera, in sicer kožo rjavega medveda ter 565 gramov kaviarja.

Kot poseben primer neokusnega in nedovoljenega oz. nezakonitega uvoza zaščitenih vrst so ob tem izpostavili številne steklenice s kačami v alkoholu in tudi uporabo krokodilov za torbice ali še huje, za pepelnik.

Trend zasegov se je ustalil

Po podatkih finančne uprave se je sicer v primerjavi s prejšnjimi leti trend zasegov ustalil. Leta 2014 so v skupno sedmih primerih zasegli 42 zaščitenih primerkov, leto zatem pa v petih zasegih 26.

Na finančni upravi ugotavljajo rahel porast v poštnem prometu, in sicer predvsem iz azijskih držav, drugače pa je v letalskem prometu, kjer ocenjujejo, da so se obrestovale dejavnosti carinskih organov povsod po EU-ju - tako ko gre za informiranje in ozaveščanje potnikov, ki prihajajo iz eksotičnih dežel, kot tudi za poostren nadzor v preteklosti, osebno zavzetost posameznikov v carinskem postopku in ne nazadnje tudi dobro sodelovanje med pristojnimi organi na tem področju.

Sa. J.