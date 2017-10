Poudarki Proteinske kletke so se same od sebe pravilno sestavile v bakterijah in celicah, pa tudi v živih miših. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Raziskovalci so pripravili proteine, ki se v nasprotju s tistimi iz leta 2013 zvijejo sami od sebe ter so hkrati bolj kompleksni. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenski raziskovalci s pomembnim odkritjem o DNK-ju Dodaj v

Na Kemijskem inštitutu razvili proteinske kletke, ki jih je mogoče sintetizirati v celicah

Nanostrukture imajo velik potencial za uporabo v medicini

17. oktober 2017 ob 22:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Raziskovalci Odseka za sintezno biologijo in imunologijo s Kemijskega inštituta so razvili proteinske oziroma beljakovinske kletke. Gre za nov tip biotvariva, ki ga je mogoče sintetizirati v celicah - in to glede na dozdajšnje raziskave brez stranskih učinkov.

Proteini oziroma beljakovine so osnovni gradniki, ki v našem telesu opravljajo vse za življenje ključne funkcije. Na Kemijskem inštitutu so ugotovili, kako različne proteine zložiti v določenih zaporedjih in kombinacijah, da se nato sami zvijejo v zanimive oblike. Proces so poimenovali proteinski origami.

Soavtor članka objavljenega v v reviji Nature Biotechnology, ki velja za najuglednejšo znanstveno revijo na področju biotehnologije, Ajasja Ljubetič, je poudaril, da proces omogoča "da načrtujemo protein točno take oblike, kot si ga želimo. In sicer smo naredili kletke različnih oblik - trikotno piramido, kvadratno piramido, trikotno prizmo".

Poimenovali so jih proteinske kletke, ker so znotraj votle, vanje in nanje pa je tako mogoče kaj zapreti ali pripeti, na primer zdravilo. "Tako dobimo dostavni sistem za zdravila. Zdravilo zapremo v kletko, poskrbimo, da gre ta do točno določenih celic v telesu in tam zdravilo odpre. Poleg tega lahko v oglišča kletke pripnemo določene proteine, antigene in tako dobimo bolj učinkovita cepiva," še dodaja Ljubetič

Proteinske kletke so se same od sebe pravilno sestavile v bakterijah in živalskih celicah, pa tudi v živih miših. Soavtor raziskave Fabio Lapenta je ob tem dejal, da pri miših ni bilo vnetja, prav tako niso zaznali poškodbe jeter, kar pomeni, da na protein ni bilo nobenega patološkega imunskega odziva, kar daje slutiti, da bi proteinske kletke lahko razvili tudi za uporabo pri drugih živih organizmih.

